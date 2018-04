TASR

Dnes o 12:54 čítanie na minútu 0 zdieľaní V bratislavskej Dúbravke bude zápis prvákov v stredu a štvrtok

Dúbravka má štyri ZŠ (Beňovského, Sokolíkova, Nejedlého, Pri kríži) zriaďované mestskou časťou a tri (špeciálna, súkromná, britská) patriace iným zriaďovateľom.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Martin Palkovič

Bratislava 13. apríla (TASR) – Zápis prvákov do základných škôl (ZŠ) pre školský rok 2018/2019 pripravuje bratislavská Dúbravka na stredu a štvrtok 18.-19. apríla v čase od 15.00 do 18.30 h. "Platí to pre všetky deti, ktoré do konca augusta tohto roku dovŕšia šesť rokov aj tie, ktoré mali odloženú školskú dochádzku," pripomína hovorkyňa mestskej časti Bratislava-Dúbravka Lucia Marcinatová.

Počas uvedených dni sa môžu na školách informovať aj zákonní zástupcovia detí, ktoré dovŕšia šiesty rok veku od 1. septembra do konca kalendárneho roka, ak chcú požiadať o predčasné zaškolenie dieťaťa. Na zápis potrebuje zákonný zástupca prváka občiansky preukaz, rodný list alebo výpis dieťaťa z knihy narodených.

Dúbravka má štyri ZŠ (Beňovského, Sokolíkova, Nejedlého, Pri kríži) zriaďované mestskou časťou a tri (špeciálna, súkromná, britská) patriace iným zriaďovateľom. Miestne zastupiteľstvo určilo štyri školské obvody pre ZŠ podľa ulíc a trvalého bydliska obyvateľov. Rodič môže zapísať dieťa na ktorúkoľvek ZŠ, tie však musia prioritne prijímať žiakov podľa školských obvodov. O prijatí dieťaťa rozhoduje riaditeľ najneskôr do 15. júna.

"Zapísať v ZŠ podľa trvalého bydliska sa musí aj dieťa, ktoré bude navštevovať školu v zahraničí. Zápis je povinný, porušenie zákonnej prihlasovacej povinnosti sa trestá ako priestupok a zákonný zástupca môže dostať pokutu. Na zápis treba prihlásiť aj zdravotne postihnuté deti, aj priniesť úradný doklad o druhu postihnutia, aby sa včas prijalo ich vhodné zaškolenie," upozorňuje Marcinatová.