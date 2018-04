TASR

Dnes o 12:44 čítanie na minútu 0 zdieľaní Inovácie a horúce témy

Druhý ročník podujatia RETAIL INNOVATIONS CONFERENCE, ktoré zažiarilo včera 12. apríla v Radisson Blu Carlton Hotel Bratislava, bolo vypredané do posledného miesta.

Martin Kadleček, organizátor konferencie — Foto: RETAIL INNOVATIONS CONFERENCE/Marian Dekan

Bratislava 13. apríla (OTS) - RETAIL INNOVATIONS CONFERENCE počas jedného dňa dala priestor 13 invenčným rečníkom zo Slovenska aj zo zahraničia. Kľúčové témy eventu boli REMODELING (stratégia a praktický remodeling) a HR V RETAILE.

„Nechceli sme, aby nápad RETAIL INNOVATIONS skončil jedným podujatím. Pátrali sme po tom, čo obchodníkov najviac zaujíma, čo ďalšie by ich inšpirovalo a pomáhalo pri práci a podľa toho sme zostavili program ďalšieho ročníka konferencie. Druhý ročník zažiaril tiež, miesta boli vypredané do posledného. Enormný záujem a podpora, ktorú prejavili naši fanúšikovia nás posúva ďalej,“ dodáva Tibor Tabery, zakladateľ RETAIL INNOVATIONS. "Aj preto sme sa rozhodli tento rok uviesť ocenenie: Užitočná retailová inovácia/Raketový nápad roka. Z nominácií, ktoré sme dostali, účastníci podujatia rozhodli o víťazovi. Stala sa ním inovácia: Elektronický dávkovač hygienických rukavíc; Supermarket TEMPO v OC Max Nitra, COOP Jednota Nitra, s.d."

Vyhlasovanie víťaza Užitočná retailová inovácia/Raketový nápad roka 2017. Zľava: Tibor Tabery, zakladateľ RETAIL INNOVATIONS; Mária Tarišková, spoluorganizátor konferencie; Juraj Púchlo, šéfredaktor IN STORE Slovakia a garant ocenenia; Martin Kadleček, organizátor konferencie (Foto: RETAIL INNOVATIONS CONFERENCE/Marian Dekan)

„Mimoriadny úspech včerajšieho festivalu nás zaväzuje. Tvoríme platformu, ktorá má ambíciu spájať inovatívnych lídrov v sektore retailu. Sledujte našu stránku RETAIL INNOVATIONS a sociálnu sieť, “ upozorňuje Martin Kadleček organizátor podujatia.

„Ďakujeme všetkým, ktorí nás podporili v našej vízii. Ďakujeme hlavným partnerom podujatia: Diebold Nixdorf, U&SLUNO a.s., Korner Analytics, s.r.o. a Reccom, s.r.o.. Partnerom: FEEDBACK s.r.o ., Median Store, Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., VISITOR, s.r.o., ST. NICOLAUS – trade, a.s., STAROPRAMEN - SLOVAKIA, s.r.o., Pygmalios, VKF Renzel, AV GAST s.r.o., Pastorkalt a.s.. Mediálnym partnerom: Forbes, Retail magazín, TASR, IN STORE Slovakia, PREDPREDAJ.sk, Zoznam.sk,“ dodáva Mária Tarišková, spoluorganizátor konferencie.

ĎAKUJEME!!!

Sledujte RETAIL INNOVATIONS a dozviete sa viac.