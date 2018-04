Dobré noviny

Pes vyňuchal v kanáli odhodené novorodeniatko: Akoby zázrakom prežilo

Náhodné venčenie psíka zachránilo život čerstvo narodenému bábätku.

— Foto: Repro foto Daily Mail

PORT ELIZABETH 13. apríla - Charmaine Keevyovej objavila nález, ktorý ju úplne zarazil. Keď venčila svojho jazvečíka, pes začal náhle štekať smerom ku kanálu. Žena pristúpila bližšie a počula, že sa zvnútra ozývajú zvuky. Charmaine si myslela, že sa vnútri ukrýva túlavá mačka. Aj preto ju zarazilo, keď v kanáli objavila plačúce bábätko. Okamžite začala mávať na okoloidúce autá a verila, že niekto zastaví. Stalo sa a svoje auto na mieste pristavil 60-ročný Cornie Viljoen.

Muž si Charmaine vypočul a neváhal ani sekundu. Z kufra auta vytiahol železnú tyč a vypáčil betónový poklop, ktorý zakrýval vchod do kanála. Po tom, ako sa mu to podarilo vliezol dnu a na druhom konci našiel čerstvo narodené dievčatko. Obaja zostali zarazení a znechutení z človeka, ktorý takéto niečo dokázal spraviť. „Netuším, z akého dôvodu toto niekto urobil. Som nesmierne rád, že sme jej mohli zachrániť život,“ vyjadril sa pre média Viljoen. Charmaine medzitým zavolala záchrannú službu, ktorá po príjazde prepravila dievčatko do nemocnice.

Osud alebo náhoda? Žena priznala, že toto miesto pri venčení nenavštevuje. „Obvykle chodím venčiť psa na úplne iné miesto. Z nejakého dôvodu som ale tentokrát zvolila túto trasu,“ priznala. Charmaine si myslí, že jednoducho dievčatko mala nájsť a zachrániť mu život. Osoba, ktorá dieťa v odtokovej rúre nechala, je doposiaľ neznáma, ako aj dôvod. Nič to však nemení na fakte, že takéto správanie je neospravedlniteľné.