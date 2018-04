TASR

Dnes o 11:58 čítanie na minútu 0 zdieľaní K najčítanejším v súťaži Vráťme knihy do škôl patril aj Shakespeare

Knižná súťaž pre deti a mládež, ktorej cieľom je podpora čítania, odštartovala 15. januára a trvala do 15. marca tohto roka.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 13. apríla (TASR) – Medzi najčítanejšie tituly v siedmom ročníku celoslovenskej súťaže Vráťme knihy do škôl patrila Danka a Janka, ale aj Denník Anny Frankovej či Mengeleho dievča. Medzi najčítanejšími autormi sa objavil aj Wiliam Shakespeare. Vyplýva to z výsledkov súťaže, o ktorých informoval jej spoluorganizátor Bratislavský samosprávny kraj (BSK).

Do siedmeho ročníka prišlo 9612 súťažných príspevkov a bolo prečítaných celkovo 4278 rôznych kníh. Spomedzi všetkých krajov bol s 25 percentami najaktívnejší Bratislavský a najmenej aktívny Trenčiansky kraj s ôsmimi percentami. Do súťaže sa zapojilo 63,2 percenta dievčat a 36,8 percenta chlapcov. "Dobrou správou je, že v porovnaní s minulým rokom stúpol počet zapojených žiakov. Je to zároveň výzva pre všetkých, aby čítali a postupne sa pripravovali na ďalší ročník, pretože ôsmy bude vyhlásený už koncom tohto roka," uviedol predseda BSK Juraj Droba.

Medzi najčítanejšie knihy materských škôl a prvého stupňa základných škôl patrili knihy Danka a Janka, Červená čiapočka, Tri prasiatka, O snehuliakovi s horúcim srdcom či Kuriatko a obláčik. Na druhom stupni základných škôl a stredných školách boli najčítanejšie Malý princ, Harry Potter a kameň mudrcov, Denník Anny Frankovej, Na vine sú hviezdy a Mengeleho dievča.

Najobľúbenejšími zahraničnými autormi siedmeho ročníka projektu Vráťme knihy do škôl sa stali John Green, Joanne Rowlingová a William Shakespeare. Spomedzi domácich autorov boli medzi malými deťmi najčítanejšie diela Márie Ďuríčkovej a Ady Žigovej. Na druhom stupni základných škôl a stredných školách zase Viola Stern Fischerová, Veronika Homolová Tóthová, Zuzka Šulajová a Margita Figuli.

Knižná súťaž pre deti a mládež, ktorej cieľom je podpora čítania, odštartovala 15. januára a trvala do 15. marca tohto roka. Organizátorom celoslovenského podujatia bolo internetové kníhkupectvo ABC knihy.sk, partnermi BSK a vydavateľstvo IKAR.