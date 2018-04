TASR

Dnes o 11:35 čítanie na minútu 0 zdieľaní A. Bučko má nový videoklip, nakrúcal sa na dvoch kontinentoch

Novinka Escape vznikala na rezidencii v Paríži. Práve tam sa začala spolupráca slovenskej speváčky s brazílskym hudobníkom.

Na archívnej snímke Andrea Bučko. — Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 13. apríla (TASR) - Nový videoklip Andrey Bučko k piesni When Our Voices Match (Touch Me) sa nakrúcal na dvoch kontinentoch. Ide o jediný duet na novom albume Escape a naspievala ho spolu s brazílskym hudobníkom Heliom Flandersom.

Novinka Escape vznikala na rezidencii v Paríži. Práve tam sa začala spolupráca slovenskej speváčky s brazílskym hudobníkom. "Vzniklo medzi nami krásne priateľstvo, zoznámila nás umelkyňa Santarosa Barreto, moja najbližšia kamarátka, s ktorou som v Paríži bývala. S Heliom sme si sadli ľudsky i hudobne," spomína Andrea. Spolu s brazílskym umelcom dokonca absolvovali pred rokom malé turné po Slovensku a práve počas neho vznikla aj snová romantická pieseň When Our Voices Match (Touch Me), ktorú vraj vytvorili za pár hodín. "Poskladali sme ju aj z veršov, ktoré sme dávnejšie skrývali v šuplíku, no s úplne novou energiou. Rovno na druhý deň sme ju spoločne zahrali na koncerte a následne sme oslovili môjho kamaráta Danka Žulčáka, či by nás ešte v Bratislave nenahral," vysvetlila speváčka genézu piesne.

Video umelci natočili na dvoch kontinentoch - Heliova časť sa odohráva v Brazílii a Andreina na Slovensku a v Rakúsku. Rozdielnosť prostredia symbolizuje diaľku, ktorá od dotyku delí dvoch hlavných protagonistov. Videoklip režírovala brazílska umelkyňa Carine Wallauer. O speváčkine zábery sa postaral slovenský režisér Daniel Rihák.

Na albume Escape znie nielen angličtina, ale aj slovenčina, francúzština a kúsok portugalčiny. Oficiálne vyšiel posledný marcový deň vo viedenskom vydavateľstve blankTONrecordings a Andrea Bučko ho krstila v Bratislave aj vo Viedni. Predstaví ho tiež v Paríži 9. mája. "Záujem o jej vystúpenie majú tiež brazílski fanúšikovia," TASR informovala speváčkina PR manažérka Lenka Bednárová.

Andrea Bučko je absolventkou divadelnej réžie na VŠMU v Bratislave. Do povedomia sa však dostala najmä ako talentovaná speváčka a skladateľka, ktorá si sama píše hudbu, texty a hrá na klavíri. V roku 2015 vydala nezávislý album Polarity, na ktorom spolupracovala s viacerými hudobníkmi, okrem iných aj s dlhoročnou spoluhráčkou harfistkou Máriou Kmeťkovou. Práve s ňou v roku 2012 vydala debut In the middle of... (vydavateľstvo Azyl v koprodukcii so Slovenským rozhlasom), ktorý koncertne prezentovali na festivaloch doma i v zahraničí.