JTRE pripravuje druhú fázu EPERIE

Necelého pol roka po úspešnom dokončení prvého regionálneho obchodného centra EPERIA Shopping Mall v Prešove zrealizuje J&T REAL ESTATE druhú fázu výstavby už o necelý rok.

JTRE pripravuje druhú fázu EPERIE — Foto: Miro Pochyba

Bratislava 13. apríla (OTS) - Okrem ďalších pracovných príležitostí prinesie rozšírenie prenajímateľnej plochy o 8 500 štvorcových metrov na 3 nadzemných podlažiach.

Expanziu známej a medzi zákazníkmi obľúbenej EPERIE zrealizuje spoločnosť JTRE, ktorá stojí za projektom už od jeho prvej fázy. „EPERIA bola naším prvým projektom v retailovom segmente takého rozsahu. Rozšírením o druhú fázu využijeme maximálne jej trhový potenciál, naším cieľom je, aby bola EPERIA ešte atraktívnejšia. Vnímame to ako vhodne zvolenú stratégiu, ktorá reflektuje požiadavky návštevníkov nákupného centra“, objasnil výkonný riaditeľ JTRE Pavel Pelikán a dodal, že projekt je už v prípravnej fáze. Bližšie informácie, ako aj vizualizácie novej budovy a jej okolia, budú známe už čoskoro. Uvažovaný termín začiatku výstavby je už v priebehu budúceho roka.

Novootvorenú EPERIU počas prvých dní navštívilo viac ako 70 tisíc návštevníkov a do konca januára ich bolo až neuveriteľných 650 tisíc. „Návštevnosť centra od začiatku prekonala naše očakávania. Po vyhodnotení ďalších ukazovateľov, ktoré sú kľúčové pri riadení obchodných centier, sme sa rozhodli pokračovať aj druhou fázou projektu,“ hovorí Vladimír Salkovič, predseda predstavenstva VSV Consulting, a.s., ktorého 100-percentným akcionárom je realitný fond NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. – PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. Ako ďalej uviedol vlastník centra už jestvujúci mix prevádzok zameraných predovšetkým na módu a štýl by mali posilniť kiná, interiérový detský kútik, posilňovňa a najväčšia predajňa so športovými potrebami. V najbližších dňoch sú naplánované intenzívne rokovania s nájomcami, ktorým sa nemohlo vyhovieť z kapacitných dôvodov. V súčasnosti je projekt obsadený na 95%. Svoje prevádzky už potvrdili Slovenská pošta, Tchibo, Cipo & Baxx. Zvyšné priestory obsadia nové módne odevné značky. Rozšírením prenajímateľnej plochy splní EPERIA sny svojim zákazníkom a potvrdí tak svoju pozíciu prvého štýlového a obľúbeného regionálneho obchodného centra v Prešove.

Za zmienku stojí, že EPERIA Shopping Mall bude po skončení procesu certifikácie jedinou budovou s medzinárodným ekologickým certifikátom BREEAM na území krajského mesta. O kvalite stavby svedčí nedávno udelené ocenenie za vysokú kvalitu realizácie od Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska na 23. ročníku celoštátnej verejnej neanonymnej súťaže STAVBA ROKA 2017.