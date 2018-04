TASR

Na Sokolovni v Senici prebieha reštaurátorský výskum

Reštaurátorská firma z Bratislavy realizuje výskum nielen na fasáde objektu, ale niekoľko sond spravila aj v interiéri, kde sa pokúša nájsť výtvarnú výzdobu.

Reštaurátorské práce. Ilustračná snímka. — Foto: TASR/František Iván

Senica 13. apríla (TASR) – Mesto Senica odkúpilo v novembri 2017 budovu bývalej Sokolovne od miestnej Telovýchovnej jednoty Záhoran. V súčasnosti prebieha na nej reštaurátorský výskum, ktorému predchádzal architektonicko-historický výskum. TASR informovala hovorkyňa mesta Senica Viera Barošková.

Reštaurátorská firma z Bratislavy realizuje výskum nielen na fasáde objektu, ale niekoľko sond spravila aj v interiéri, kde sa pokúša nájsť výtvarnú výzdobu. Pri jednotlivých sondách bolo vidieť niekoľko vrstiev omietok rôznych farieb. Najväčší nález bol zatiaľ objavený na pylónoch. "Sondážnym výskumom sme zistili, že pod brizolitom sa nachádza zachovalá detailná štuková výzdoba. Zatiaľ sa javí, že Sokolovňa bola vzhľadovo pôvodne v kombinácii režnej tehly a bielej omietky. Nie je to však konečné stanovisko, keďže viaceré sondy ešte vyhodnocujeme a niektoré nás ešte len čakajú," uviedol reštaurátor Pavol Ševčík.

Výsledkom výskumu bude spracovanie návrhu na reštaurovanie. Dochované slohové štuky budú musieť byť zakonzervované, chýbajúce časti doplnené. "Na základe výstupov výskumu bude zostavený rozpočet k verejnému obstarávaniu. To by sme chceli zrealizovať v časovom horizonte dvoch mesiacov, aby sa v lete mohli reštaurátorské práce na budove Sokolovne začať. Práce by mali trvať približne dva roky," doplnila projektová manažérka Ľubica Kadlec Melišová.

Mesto na opravu tejto budovy získalo peniaze z programu cezhraničnej spolupráce Interreg v rámci projektu Česká cesta. Projekt bol podaný spolu s mestom Klobouky u Brna. Celkové výdavky naň sú 1.531.065,49 eura. Senica získala 1.069.594,49 eura, z toho spolufinancovanie mesta predstavuje 53.479,74 eura. Po stavebných prácach sa v druhej polovici roka 2019 prejde na vnútorné vybavenie budovy. Na tvorbe expozície sa začína pracovať už teraz v súlade s podaným projektom Česká cesta.