Dnes o 20:21 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Rádio Slovakia International oslávilo 25 rokov vysielania

Štvrťstoročie vysielania za účasti hostí si bývalí aj súčasní zamestnanci redakcie pripomenuli na slávnostnom stretnutí vo štvrtok večer.

Ilustračná snímka — Foto: TASR/Erika Ďurčová

Bratislava 12. apríla (TASR) – Rádio Slovakia International (RSI) verejnoprávneho RTVS oslavuje 25 rokov vysielania. Cudzojazyčné vysielanie nadviazalo na programy v slovenčine, ktoré si krajania žijúci vo svete mohli naladiť prvýkrát 4. januára 1993. Štvrťstoročie vysielania za účasti hostí si bývalí aj súčasní zamestnanci redakcie pripomenuli na slávnostnom stretnutí vo štvrtok večer.

„Prostredie veľmi dobre poznám a cením si prácu, ktorú táto redakcia za 25 rokov realizovala. Rádiu želám minimálne ďalších 25 rokov vysielania,“ zaželala k jubileu rádia ministerka kultúry Ľubica Laššáková. Prostredníctvom videopozdravu zaželal úspešné ďalšie roky vysielania prezident Andrej Kiska aj minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák.

„Rádio Slovakia International je istým spôsobom malým ministerstvom zahraničných vecí, pretože informuje o Slovensku v piatich zahraničných jazykoch aj po slovensky. Snažili sme sa od počiatkov rozvíjať toto vysielanie v tých jazykoch, tak aby bol pokrytý celý svet, po angličtine, francúzštine, nemčine, španielčine a ruštine pravdepodobne to bude ešte čínština. Potom by to už bolo celosvetové pokrytie. Je pre nás mimoriadne dôležité, aby sme rozvíjali aj vysielanie krajanskej redakcie pre všetkých Slovákov a fanúšikov slovenčiny po celom svete. K 25. narodeninám RSI by som zaželal v prvom rade veľa zdravia, veľa entuziazmu, veľa tvorivých kreatívnych nápadov a, samozrejme, veľa poslucháčov,“ povedal pre TASR generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník.

Výkon redakcie v minulom roku priblížila šéfredaktorka RSI Jozefína Mikleová. „Redakcia má 40 členov, počas uplynulého roka RSI odvysielalo 8760 hodín premiérového programu a zaznamenalo vyše 4000 listov od poslucháčov. Až 66 percent poslucháčov tvoria muži, najmladším poslucháčom je šesťročný chlapec z Francúzska, ktorý do redakcie posiela pekné kresby, najstaršou 85-ročná dáma z USA. Veľa ohlasov na vysielanie máme aj na sociálnych sieťach. Z vysielania na krátkych vlnách sa presunulo na satelit a internet. Svoj program však naďalej šíri aj na krátkych či stredných vlnách, a to formou retransmisií prostredníctvom vysielačov v USA, Nemecku, Rusku a vo Veľkej Británii. Počúvať program RSI vo všetkých jazykových mutáciách možno i v Bratislave a okolí na FM frekvenciách 98,9 a 102,4 MHz.“

„Rádio Slovakia International za štvrťstoročie potvrdilo opodstatnenosť svojej existencie. Dnes, keď hranice medzi štátmi postupne strácajú na význame, je veľkou výhodou Slovenského rozhlasu, že jedna z jeho programových služieb ich prekonala už dávno,“ doplnil riaditeľ sekcie rozhlasových programových služieb Michal Dzurjanin.