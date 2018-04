TASR

Nákupné centrum Eperia Shopping Mall v Prešove rozšíria

Rozšírenie priestorov zrealizuje spoločnosť JTRE, ktorá stojí za projektom od jeho začiatku.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/AP

Prešov 12. apríla (TASR) - Nákupné centrum Eperia Shopping Mall v Prešove, ktoré otvorili koncom minulého roka, sa bude rozširovať. Druhá fáza výstavby prinesie okrem ďalších pracovných príležitostí rozšírenie prenajímateľnej plochy o 8500 štvorcových metrov na troch nadzemných podlažiach. S rozšírením priestorov sa má začať budúci rok. Informoval o tom vo štvrtok marketingový manažér spoločnosti Miroslav Vlček.

Novootvorenú Eperiu do konca januára navštívilo 650.000 ľudí. „Návštevnosť centra od začiatku prekonala naše očakávania. Po vyhodnotení ďalších ukazovateľov, ktoré sú kľúčové pri riadení obchodných centier, sme sa rozhodli pokračovať aj druhou fázou projektu,“ uviedol majiteľ centra Vladimír Salkovič. Jestvujúci mix prevádzok zameraných predovšetkým na módu a štýl by mali posilniť kiná, interiérový detský kútik, posilňovňa a predajňa so športovými potrebami.

Rozšírenie priestorov zrealizuje spoločnosť JTRE, ktorá stojí za projektom od jeho začiatku. „Rozšírením o druhú fázu využijeme maximálne jej trhový potenciál, našim cieľom je, aby bola Eperia ešte atraktívnejšia,“ povedal výkonný riaditeľ JTRE Pavel Pelikán s tým, že kvalita, trvácnosť a modernosť stavieb sú pre spoločnosť najdôležitejším kritériom. To potvrdzuje aj získanie prestížneho ocenenia za vysokú kvalitu realizácie Eperie od Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska na 23. ročníku Stavba roka.

V súčasnosti má Eperia dve podlažia s celkovou prenajímateľnou plochou 22.000 metrov štvorcových. Zákazníkom je k dispozícii vnútorné parkovisko s kapacitou 199 miest a vonkajšie s 369 miestami. Objekt stojí na najväčšom prešovskom sídlisku Sekčov.