TASR

Dnes o 18:30 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Pellegrini v Bruseli: SR sa naďalej hlási k euroatlantickým hodnotám

Fakt, že Slovensko výrazne prispieva do zahraničných misií, privítal i Stoltenberg, pričom ocenil i záväzok krajiny zvýšiť výdavky na obranu.

Slovenský premiér Peter Pellegrini (vľavo) a generálny tajomník NATO Jens Stoltenbeg počas tlačovej konferencie v sídle NATO v Bruseli 12. apríla 2018. — Foto: TASR/AP

Brusel 12. apríla (TASR) – Štvrtková návšteva predsedu vlády SR Petra Pellegriniho v centrále NATO v Bruseli mala byť podľa jeho slov dôkazom prihlásenia sa novej slovenskej vlády k euroatlantickým hodnotám a princípom. Išlo pritom o Pellegriniho druhú zahraničnú návštevu v úrade, keďže v stredu navštívil Českú republiku. V Bruseli sa stretol s generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom.

"Informoval som pána generálneho tajomníka o našich plánoch navyšovať obranné výdavky, tak ako sme to svojim spojencom sľúbili, a to dosiahnuť do roku 2020 výdavky na hranici 1,6 percenta HDP a hranicu dve percentá dosiahnuť v roku 2024", povedal Pellegrini na tlačovom brífingu po stretnutí so šéfom NATO. "Chceme investovať najmä do modernizácie najdôležitejšieho vybavenia našej armády, presne v súlade s požiadavkami a vojenskými spôsobilosťami, ktoré od naás vyžadujú spojenci," dodal.

Fakt, že Slovensko výrazne prispieva do zahraničných misií, privítal i Stoltenberg, pričom ocenil i záväzok krajiny zvýšiť výdavky na obranu. Tento záväzok podľa neho podčiarkla skutočnosť, že okrem Pellegriniho sa s ním vo štvrtok stretol i slovenský minister financií Peter Kažimír. Na stretnutí hovorili aj o témach júlového bruselského summitu NATO, a síce ako posilňovať a modernizovať NATO.

Pellegrini na stretnutí so Stoltenbergom potvrdil záväzok Slovenska aj naďalej plniť úlohy v misiách NATO v Afganistane a Iraku. Venovali sa aj novej misii, do ktorej sa slovenskí vojaci zapoja v Lotyšsku.

"Chcem povedať, že vláda udelí mandát na ďalšiu misiu, a to je, že k 15. júlu by vyslala do Lotyšska 152 vojakov, ktorí sa zúčastnia podpory kolektívnej obrany východnej hranice NATO", oznámil slovenský premiér. Dodal, že veľa očakáva od nadchádzajúceho summitu NATO.

So Stoltenbergom hovorili aj o potrebe posilnenia spolupráce medzi EÚ a NATO, tá však podľa Pellegriniho musí byť vnímaná "ako posilnenie európskeho piliera" v rámci Aliancie, nie ako budovanie paralelnej obrannej doktríny či duplicitných aktivít, ktoré sú už zabezpečované v rámci NATO.

Pellegrini ďalej uviedol, že SR má veľké očakávania v rámci ďalšieho rozširovania NATO, najmä o krajiny západného Balkánu, pričom je potrené povzbudiť aj ďalšie krajiny, aby sa o členstvo uchádzali.

Obaja lídri diskutovali i o posilňovaní kybernetickej bezpečnosti. Pelegrini zdôraznil, že Slovensko má v tejto oblasti expertov, ktorí víťazia v medzinárodných cvičeniach zameraných na simulovanie kybernetických útokov. Slovensko by chcelo do budúcnosti v tejto oblasti disponovať dobrou vybavenosťou a schopnosťami, investovať do nej značné finančné prostriedky a zabezpečiť ochranu kybernetického priestoru sebe i svojim spojencom.

Pellegrini pripomenul, že so Stoltenbergom sa opäť stretne v Bratislave v máji na konferencii GLOBSEC.

Osobitná spravodajkyňa TASR Lucia Schmidtová