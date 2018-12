Ako vybrať agentúru pre online marketing?

Inzercia

V súčasnej dobe nie je vôbec jednoduché vybrať digitálnu agentúru, ktorá vám bude vykonávať online marketing na vašej webovej stránke, internetovom obchode či inom online projektu. Ak sa chcete na internete zviditeľniť, ale nemáte s marketingom ako takým žiadne skúsenosti, obráťte sa radšej na digitálnu agentúru. Internet skrýva veľa príležitostí, ktorých je nevyhnutné využiť. Hoci sa niektoré digitálne agentúry tvária, že všetkému rozumia, nemusí tomu byť tak, ako sa na prvý pohľad zdá, a preto výber agentúry rozhodne nepodceňujte.

Akú agentúru zvoliť, ak chcete na internete uspieť?

Predtým, než sa pustíte do hľadania digitálnej agentúry, mali by ste si urobiť jasno v tom, čo od nej vôbec očakávate, ako si spoluprácu predstavujete, aké máte ciele a podobne. Chcete rozšíriť iba povedomie o značke, alebo potrebujete propagovať konkrétny výrobok či službu? Chcete fyzicky prilákať zákazníkov do svojho podniku, alebo vám postačí objednávky uskutočnené cez internet? Viete, či má pre vás zmysel i facebooková stránka, propagácia na Twitteri či iných sociálnych sieťach? Ak potrebujete nastaviť stratégiu online marketingu, je nevyhnutné, aby všetky využité kanály boli efektívne a priniesli vytúžené výsledky. Presne o to všetko sa postarajú profesionáli z marketingovej agentúry.

Pozrite sa, čím sa agentúra zaoberá

Bohužiaľ, marketingová agentúra neznamená, že má zameranie na všetko. Zatiaľ čo niektoré skutočne využívajú všetkých nástrojov virtuálneho sveta, iné sa zameriavajú iba na sociálne siete, alebo na PPC reklamy a podobne. Aj to je nevyhnutné zvážiť pri výbere.

Ak nemáte vôbec predstavu o tom, čo by vám mohlo pomôcť pri online propagácii, oplatí sa nezávislá konzultácia s odborníkmi v agentúre. Až po prvom stretnutí sa môžete rozhodnúť, či služieb agentúry využijete alebo nie.

Zamerajte sa na certifikácie

Pozrite sa tiež na to, či majú pracovníci firmy nejaké certifikáty. Správa sociálnych sietí vyzerá jednoducho, ale ak nemajú špecialisti žiadne školenie, môžu sociálne siete spravovať neefektívne, čo určite nechcete.