Košičanka Zuzana je prvá a jediná Slovenka, ktorá preplávala kanál La Manche. Aj napriek strachu z rýb a 2 operáciám chrbtice

Dokázala to, čo ešte žiadna Slovenka. A dokonca pokorila aj slovenských mužov. Preplávala La Manchce aj napriek tomu, že sa bojí otvorenej vody a všetkého živého, čo sa v nej nachádza.

Zuzana Jusková tesne po doplávaní cez kanál La Manche. — Foto: archív Zuzana Jusková

KOŠICE 12. apríla (Dobré noviny) – Svoj sen v hlave a srdci nosila dlhých 30 rokov. Povedala si však, že sny si treba plniť, a tak začala trénovať ešte viac. Zuzana Jusková (43) z Košíc sa napokon stala prvou a jedinou Slovenkou, ktorá preplávala La Manche. Ba čo viac, pokorila aj slovenský mužský rekord.

Nebolo to však len tak. Má 12-hodinovú pracovnú dobu a po nej sa snaží svoj voľný čas maximálne venovať svojim dvom deťom Jakubovi (23) a Lare (13), o ktoré sa stará sama a ktoré sú pre ňu hnacím motorom. Napriek tomu si však dokáže ukradnúť chvíľku času aj sama pre seba a venovať sa adrenalínovému diaľkovému plávaniu, na ktoré potrebujete nielen extrémnu silu tela, ale aj psychiky. O tom, aké to bolo, z čoho mala najväčšie obavy a ako jej úspech vnímalo okolie, porozprávala v exkluzívnom rozhovore pre Dobré noviny.

Kedy a kde ste začínali s diaľkovým plávaním? Priviedol vás k plávaniu niekto z rodiny alebo sa táto túžba vo vás jednoducho zrodila?

Diaľkové plávanie ma vždy fascinovalo, a to aj napriek tomu, že sa „strašne“ bojím otvorenej vody a všetkého živého, čo sa v nej nachádza. Ryby, žaby, tráva… čokoľvek. Som od mala bazénový plavec, kde máte maximálnu istotu, že sa vám nemôže nič stať, poznáte každú kachličku, všade dovidíte. Takže La Manche bola pre mňa dvojitá výzva. Plávať som vedela odmalička, nemusela som sa to učiť a pre plávanie som sa, bohužiaľ, nerozhodla dobrovoľne, otec mi to oznámil štýlom „budeš chodiť na plávanie, tak som sa rozhodol“. A bolo. Nenávidela som plávanie viac ako rok, až prišli v šiestej triede základnej školy medaily a víťazstvá, tak vtedy som sa s plávaním pomerila. (úsmev)

Ste prvá Slovenka, ktorá preplávala La Manche. Koľko vám to trvalo?

Na Slovensku to bolo päť mužov, a, áno, ja som prvá a jediná Slovenka. A dokonca s najlepším časom spomedzi všetkých. Časom 11 hodín a 16 minút som tromfla aj pätnásť rokov starý rekord Zoltána Makaia, môjho trénera a kouča v jednej osobe. On ako prvý Slovák v samostatnosti našej krajiny preplával tento kanál. Vtedy mal 25 rokov a ja 43 rokov, keď som ho preplávala, takže aj to, že som žena, znamená, že predsa tých síl a svalov nie je toľko ako u mužov. Mám za sebou dva pôrody, dve operácie chrbtice, svoj vek… Takže preto je o to vzácnejšie pre mňa.

Aké boli vaše pocity počas plávania? Keďže máte strach z morských „príšer“, nemali ste nejakú krízu?

Krízu som nemala žiadnu takú, že by som si povedala, že mám toho dosť a končí. Veď to by som nemohla spokojne zomrieť, keby som to vzdala. Áno, samozrejme, boli chvíľky strachu pred všetkým živým, čo sa nachádzalo v oceáne, keď ma pŕhlili medúzy celý čas, keď sa o vás obtrie tráva a špina, ktorá sa tam nachádzala. A potom, samozrejme, bola tu aj neodmysliteľná bolesť ramien a rúk, predsa len je to „makačka“ a celé telo neustále ťaháte iba rukami, ale športovci to nejako tragicky neriešia. Áno, sme zvyknutí na bolesť, ale toto bolo najbolestivejšie, čo som kedy prežila, ale neriešila som to nejako špeciálne, jednoducho som sa s hlavou a bolesťou dohodla, aby sa tieto dve dámy - hlava a bolesť – medzi sebou dohodli, lebo JA plávam až do Francúzska. (úsmev) A bolo to...

Foto: archív Zuzana Jusková

A aké to bolo, keď ste doplávali?

Pocity po doplávaní? Nádherne, milujem sa vracať v myšlienkach na francúzske pobrežie, kde sa studené chodidlá po prvýkrát dotkli teplého piesku, keď ruka prvýkrát po takej dlhej dobe „zahrabla“ do piesku pri brehu v plytkej vode… Na totálny chaos v mojich pocitoch, bol to mix sĺz, pokory, vďačnosti a vnútorného uspokojenia, že KONEČNE! A potom som si pomyslela, že „preboha, chúďatká moje deti, ozaj majú bláznivú mamu“. (smiech) Vždy som túžila mať vzor v rodičoch, ale bohužiaľ. O to viac ma ženie vpred, keď mi moje deti povedia: „Joooj, mamka, aj ja budem taká úžasná maminka, ako si ty, aj ja chcem, aby ma raz moje deti videli takúto, akú vidíme my teba.“ (úsmev)

Foto: archív Zuzana Jusková

Koľko ľudí dokázalo pokoriť La Manche okrem vás?

Od roku 1875, keď Matthew Webb ako prvý preplával tento kanál, v čase 21 hodín 45 minút, pokorilo La Manche asi 1300 plavcov vrátane viac ako 700 štafetových tímov. To znamená, že sa dá plávať sólo ako ja, ale dá sa to aj ako štafeta. Každý z toho 6-členného tímu pláva iba hodinu a takto sa to strieda.

Človek asi nemôže len tak prísť na pláž, vyzliecť sa do plaviek a preplávať len tak do Anglicka či do Francúzska... Čo všetko okolo toho treba povybavovať? Určite zohráva rolu aj zdravotný stav.

Spája sa s tým veľmi, veľmi veľa byrokracie. V rámci toho, samozrejme, zohrávajú veľmi dôležité zdravotné prehliadky a testy. Veď ktorý lekár si vezme na zodpovednosť, že niečo zanedbá alebo aj napriek zlému zdravotnému stavu plavca by vám dal povolenie? Žiaden. Takže všetko muselo byť leg artis.

Foto: archív Zuzana Jusková

Aké pravidlá musí človek dodržiavať pri takejto akcii? Predsa len to trvá niekoľko hodín...

Pravidla sú striktne dané a sú veľmi prísne. Žiaden kontakt s loďou. Vlny však boli veľké a hádzali s vami, ako len oni chceli, proste som si občas pripadala ako špinavé prádlo v práčke, takže keby ma vlna pritlačila o loď, tak definitívny koniec a ťahajú vás na loď. Pri podávaní pitia žiaden kontakt s posádkou, čiže sa nám nesmeli pri podávaní pohára dotknúť ruky. A ani vtedy som sa nemohla chytiť lode. Tých pravidiel je naozaj veľa.

Ako prebiehala vaša príprava? Plávanie v slovenských podmienkach je predsa len iné ako v prielive…

Príprava plná dennodennej driny a trvala dva a pol roka. Absolvovala som ju na slovenských jazerách. U nás v Košiciach na Bukovci, na Liptove to bola Liptovská Mara, v Bratislave zas Dunajská Lužná. A boli tu aj nejaké tie sústredenia v Grécku a Španielsku, prebiehali mimo sezónu, keď je voda studená, fúka vietor a na mori sú vlny. Mesačne naplávam v bazéne asi 100 kilometrov, v predpríprave to bolo 130 kilometrov, a keď sa už dalo plávať v otvorených vodách, tak to bolo okolo 180. Takže si viete predstaviť, koľko veľa času mi to zaberie. Vrátim sa späť, moje deti, práca… Takže každá voľna sekunda musela byt obetovaná La Manchu. Ale vôbec to neľutujem.

Samozrejme, toto všetko je finančne veľmi náročné a nakoľko Slovensko je také, aké je, tak sponzoring žiaden. Mali ma za šialenú ženskú… Jediný, kto aspoň dvoma kvapkami v tom mori financií prispel, boli Východoslovenské vodárne, jediní, ktorí ma podporili. A mám to šťastie, že mám dobrých a ozajstných priateľov. Síce iba na jednej ruke sa dajú zrátať, keďže je ich ako

šafranu, tak každý v rámci svojich možností po sto alebo dvesto eur. Ináč všetko vlastné zdroje, bohužiaľ… Takže teraz musím iba robiť, robiť, robiť, aby som sa z toho dostala. (úsmev)

Zuzana so svojou dcérou Laurou. Foto: archív Zuzana Jusková

Ako reagovala vaša rodina, keď ste im povedali, čo máte v pláne? Boli vás aj osobne podporiť?

S deťmi som sa na túto tému veľmi veľa a dlhé hodiny rozprávala o tom, aké je to pre ich mamku dôležité sa o to aspoň pokúsiť. Všetko som im vysvetľovala tak, aby to pochopili a videli to mojimi očami, za čo im veľmi ďakuje, že ma takto pochopili a vnímali. Milujem ich nadovšetko. V Anglicku však so mnou neboli, nakoľko som sa musela naozaj veľmi sústrediť a vnímať a riešiť iba seba a šialenstvo menom La Manche. (smiech)

A čo povedalo vaše okolie na tento úspech?

Reakcia na úspech? Smutná, bohužiaľ. Závisť a ješitnosť je to najhoršie, čo existuje. Slovensko úspech neodpúšťa… Samozrejme, nezahŕňam medzi ne tých mojich „šafrankov“, ich reakcie boli úžasné. Slzy šťastia a podpor, že „áno, my sme ti verili, ty jedna naša šialená“. Zbožňujem ich. (úsmev)

Foto: archív Zuzana Jusková

A čo vy? Považujete preplávanie La Manche za svoj najväčší životný úspech?

Môj najväčší životný úspech je, že mám úžasné deti, ktoré som asi dobre vychovala, aj napriek všetkému zlému, čo sa okolo dialo. Že som sa NIKDY nevzdala a že tak, ako sa ja môžem spoľahnúť na nich, tak isto sa aj oni môžu na svoju mamu. Že som ich pevný oporný múr, o ktorý sa môžu vždy oprieť. Ale hlavné je, že sme zdraví, že mám prácu, strechu nad hlavou. Takže pokiaľ toto všetko funguje na 110 percent, tak sa dá všetko zvládnuť a môj milovaný, vysnívaný a vytúžený La Manche je len čerešnička na torte.

Keď ľudia niečo dosiahnu, zvyčajne si nájdu ďalšiu métu, ktorú chcú splniť. Ako je to u vás? Je niečo, čo by ste ešte chceli vyskúšať a pokoriť?

S jedlom rastie chuť a na muške je tentokrát Gibraltár, ktorý sa pláva zo Španielska do Afriky. Zatiaľ som v pozícii „čakateľa na termín,“, nakoľko žiadosť a byrokratické záležitosti sú už poslané. Veľmi sa na to šialenstvo plné adrenalínu teším. Veľmi!