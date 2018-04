Dobré noviny

Najnovším hitom internetu je taliansky komentátor. Po góloch jeho obľúbeného tímu sa načisto zbláznil

Radosť a neskutočné emócie. Video, ktoré zaručene pobaví každého.

— Foto: TASR/AP

RÍM 12. apríla - Horúca krv sa u južanov nedá zaprieť. Sú jednoducho oveľa viac emotívnejší a dávajú o sebe vedieť poriadne nahlas. Inak to nie je ani pri futbalových zápasoch, ktoré sú zážitkom už len keď si vypočujete komentátora. Odvetný zápas štvrťfinále Ligy Majstrov medzi AS Rím a Barcelonou komentoval známy rodák z Ríma Carlo Zampa a teda, stálo to za to.

Hráči AS Rím nakoniec svojich protivníkov zdolali o tri góly. Zampa tento zápas neuveriteľne prežíval a svojimi emóciami baví svet. Pri prvom góle z neho začali vychádzať veľmi čudesné zvuky, premenená penalta ho takmer položila a nakoniec? Po poslednom góle sa neudržal. Kričal tak hlasno, že mu postupne začal odchádzať hlas. No jednoducho, video na pobavenie.