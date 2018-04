TASR

K storočnici vznikla antológia českej a slovenskej literatúry

Publikácia prezentuje nielen diela autorov v približne stovke veršov od každého, ale aj bibliografické fakty o nich.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/AP

Vysoké Tatry 12. apríla (TASR) – V rámci Tatranskej literárnej jari vo štvrtok popoludní predstavili vo Vile Flóra v Starom Smokovci novú antológiu súčasnej českej a slovenskej poézie. Nesie názov Refrény času a je výsledkom dlhodobej spolupráce slovenských a českých autorov zastúpených v Obci spisovateľov Českej republiky (OSČR) a Spolku slovenských spisovateľov (SSS). Vydali ju pri príležitosti storočnice vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov.

„Zavŕšením spolupráce je táto antológia, ktorá je prvým takým významným kultúrnym príspevkom na tému výročia na Slovensku. Obsahuje 18 autorov za Slovenskú republiku a 18 za Českú republiku, súvisí to s rokom 1918,“ objasnil pre TASR editor slovenskej časti antológie a tajomník SSS Štefan Cifra. Podľa neho bolo dosť náročné nájsť spoločný názov tejto publikácie, ktorý by znamenal v oboch jazykoch to isté, a to aj napriek tomu, že slovenčina a čeština sú si blízke. „Rozumieme si, čítame navzájom knihy, ale oba jazyky majú svoju históriu, svoju slovnú zásobu, takže mali problém nájsť spoločný názov,“ konštatoval.

Publikácia prezentuje nielen diela autorov v približne stovke veršov od každého, ale aj bibliografické fakty o nich. „Nie je to prierez celej poézie, naším zámerom bolo prezentovať autorov, ktorí sú členmi slovenského spolku a českej obce spisovateľov,“ dodala editorka českej časti Lydie Romanská-Lidmilová, ktorá je zároveň podpredsedníčkou OSČR. Kniha vyšla v náklade 800 kusov, má takmer 250 strán a časť bude k dispozícii aj vo voľnom predaji. Okrem Vysokých Tatier ju chcú neskôr odprezentovať na knižných veľtrhoch v Prahe a v Bratislave. „Podľa môjho názoru sa táto kniha veľmi podarila, mám z nej obrovskú radosť,“ zhodnotila česká editorka.

Autorom ilustrácií je Martin Kellenberger, kreslené výjavy zo slovenskej i českej histórie do knihy podľa Cifru veľmi dobre zapadli. „Titulná strana je vo farbe trikolóry, ktorú máme spoločnú, ale reprezentuje zároveň aj to, že pozitívna spolupráca aj po vzniku dvoch samostatných štátov existuje. Okrem toho chceme touto knihou upozorniť na fakt, že tieto dve národné literatúry sa, žiaľbohu, určitým spôsobom odcudzili a nepoznajú sa. Je to príspevok k tomu, aby sme navzájom poznali slovenskú literatúru v Čechách a českú literatúru na Slovensku,“ zdôraznil Cifra. Takýmto spôsobom chceli iniciátori myšlienky zároveň umožniť prezentáciu najlepším básnikom z radov členom SSS a OSČR a ukázať, že slovenská a česká poézia stále predstavuje hodnotné umenie.