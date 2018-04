Najväčšia, najdlhšia či s podzemnou plavbou. Poznáte rekordy slovenských jaskýň?

Nikoleta Bugalová

Slovenské jaskyne ukrývajú veľa tajomstiev. Klenoty ukryté v našom podzemí každoročne priťahujú státisíce domácich i zahraničných turistov. Ktorá jaskyňa je najhlbšia, či najzaujímavejšia? Poďme sa spoločne pozrieť na zopár zaujímavostí o našich jaskyniach.

Bratislava 14. apríla - Poznáte všetky jaskyne na Slovensku? Niektoré sú najväčšie, iné najkrajšie, najhlbšie. Slovensko je zo speleogického hľadiska veľmi pestrou a očarujúcou krajinou. Aj vďaka tomu je väčšina jaskýň zapísaná do Zoznamu svetového dedičstva Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, kultúru a vedu (UNESCO). Na Slovensku je zatiaľ objavených približne 7100 jaskýň, vrátane jaskýň previsového charakteru.

Najdlhšia a najhlbšia jaskyňa

Odborníci hovoria, že jaskyne dokážu liečiť. Takéto formy terapie sa využívajú napríklad v horehronskej Bystrianskej jaskyni i v Jasovskej či Belianskej jaskyni. Tento liečivý proces sa odborne nazýva speleoterapeutický. Je to špeciálna forma liečby, ktorá využíva prostredie a jeho vlastnosti, teda hlavne vlastnosti aerosolu, ktorý jaskyňa má. Rozvoj speleoterapie prebiehal už koncom 60. a začiatkom 70.rokov minulého storočia v Gombaseckej jaskyni.

Belianska jaskyňa Foto: TASR/Oliver Ondráš

Jedným z najdlhších jaskynných komplexov je aj Demänovský jaskynný systém dosahujúci dĺžku až 35,291 kilometra. Najhlbšou jaskyňou je Hipmanova jaskyňa s hĺbkou 495 metrov. Jej chodby majú dĺžku 7533 metrov, jaskynný komplex sa nachádza v Nízkych Tatrách.

Jedinou sprístupnenou jaskyňou na západnom Slovensku je jaskyňa Driny pri Smolenickom zámku. Avšak najzápadnejšou jaskyňou, ktorá verejnosti prístupná nie je, je Abrázna jaskyňa na Sandbergu v devínskej časti Malých Karpát. Medzi najvýchodnejšie položené jaskyne patria jaskyne Národného parku Poloniny. Najsevernejšie jaskyne sú v pieskovcoch Babej hory.

Demänovská ľadová jaskyňa Foto: TASR/Branislav Račko

Najväčší stalagmit na Slovensku

Za najväčší jaskynný stalagmit na svete odborníci považujú 32,6 metra vysoký stalagmit, ktorý sa nachádza v Krásnohorskej jaskyni v Slovenskom krase.

Stalagmit Krásnohorská jaskyňa Foto: TASR/Milan Kapusta

Jediná jaskyňa, v ktorej sa môžete plaviť

Viete si predstaviť, že by ste sa vybrali do jaskyne, ale namiesto úmorného šliapania po schodoch by ste sa v nej plavili? Na Slovensku je to možné. Konkrétne sa to dá v jaskyni Domica, ktorú nájdete v Národnom parku Slovenský kras v okrese Rožňava. Ide o jedinú slovenskú sprístupnenú jaskyňu s podzemnou plavbou pre návštevníkov.

Jaskyňa Domica Foto: TASR/František Iván

Keď je v jaskyni teplejšie ako v ostatných jaskyniach

V jaskyni nám zvyčajne býva zima, no Plavecká jaskyňa nachádzajúca sa v Plaveckom krase Malých Karpát je pravým opakom. Je nezvyčajná svojou teplotou, vo vnútri jaskyne je približne 12°C.

Jaskyňa mŕtvych netopierov je najvyššie posadenou jaskyňou na Slovensku. Je situovaná na južnej strane Ďumbiera a nachádza sa v nadmorskej výške 1520 metrov.

Jaskyňa Driny Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Ľadová jaskyňa

Najväčší objem ľadu v jaskyniach bol objavený v Dobšinskej ľadovej jaskyni. Taktiež poznáme aj Demänovskú ľadovú jaskyňu či Veľkú a Ľadovú priepasť v Nízkych Tatrách.

Dobšinská ľadová jaskyňa Foto: TASR/Milan Kapusta

Ako sme spomenuli už na začiatku, na Slovensku je približne 7000 jaskýň no z nich je verejnosti prístupných zhruba 20. Naše jaskyne by sme mali uctievať, neničiť ich a s láskou a radosťou ich navštevovať.