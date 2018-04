Michaela Bodyová

Dnes o 10:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Zvierací hrdina: Verný Axel zachránil svoju 86-ročnú majiteľku pred lupičom, ktorý ju napadol priamo v jej záhrade

Nezvyčajný príbeh, ktorý dôkazom puta medzi psom a jeho majiteľom. Babička rozpovedala príbeh, ako jej pes bojoval proti lupičovi vo vlastnej záhrade.

— Foto: Manchester evening news

Little Hulton 14. apríla - 86-ročná Joyce Ackerleyová bola napadnutá vo svojej vlastnej záhrade. Neznámy muž ju udrel po hlave hokejkou a následne sa snažil ukradnúť jej náušnice. Babička však na záhrade, našťastie, nebola sama. V momente, keď na ňu páchateľ zaútočil, jej verný priateľ Axel okamžite zareagoval. Kríženec akity sa vrhol na lupiča a zvalil ho na zem.

Lupičovi sa podarilo spod psa vymaniť a rozbehol sa preč. Axel sa za ním rozbehol a bežal dovtedy, kým si bol istý, že jeho majiteľka je v bezpečí.

Foto: Manchester evening news

„Otvorila som lupičovi bránu a v ďalšej minúte sa rozčúlil a udrel ma niečím do hlavy,“ spomína si na celú situáciu Joyce.

„Axel ide všade tam, kam idem aj ja. Keď na mňa muž zaútočil, musela som kričať. Ponáhľal sa do záhrady, vyskočil na muža a zrazil ho na zem. Axel je veľmi ochranársky. Teraz, keď idem čo i len do záhrady, ide so mnou a vždy pozoruje bránu. Som zaňho veľmi vďačná.“

Lúpež so šťastným koncom

Ktovie, ako by celá lúpež bola dopadla, keby Joyce nemala pri sebe svojho psíka. Joyce je už trinásť rokov vdovou a bola zvyknutá byť v dome sama. „Nikdy som Axela takého nevidela. Vždy to bol veľmi nežný a milý psík.“

Foto: Manchester evening news

Joyce ani Axel na tento deň určite nezabudnú, no na druhej strane si môžu byť istí, že sa jeden na druhého môžu vždy spoľahnúť.