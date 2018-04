TASR

EXTRÉMNE SUCHÁ sa môžu opakovať, počasie ako v Kalifornii nám nehrozí

Odborníci zároveň nevylučujú, že obdobia extrémneho sucha sa môžu na Slovensku predlžovať.

Ilustračné foto. — Foto: TASR - Svätopluk Písecký

Bratislava 12. apríla (TASR) - Slovensko by sa malo pripraviť na pravidelné extrémne suchá. Môže za to meniaca sa klíma, častejšie by mali byť i extrémne výkyvy počasia, upozorňujú meteorológovia.

"Treba počítať s intenzívnymi a krátkymi zrážkovými obdobiami spôsobujúcimi aj povodne prekladané periódami sucha," povedal generálny riaditeľ Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) Martin Benko. Teplota vzduchu podľa neho na Slovensku narastá, čo má na svedomí vyšší výpar a ten následne sucho. To už na Slovensku spôsobuje aj citeľné miliónové škody.

"Vlani by o tom svoje vedeli povedať poľnohospodári," uviedla klimatologička Lívia Labudová zo SHMÚ s tým, že tí to pocítia vždy najskôr. Nepríjemné dopady vlaňajšieho sucha však podľa nej hlási i lesné hospodárstvo, na Záhorí jeho efekt doznieva v súčasnosti.

SHMÚ nevylučuje, že obdobia extrémneho sucha sa môžu na Slovensku predlžovať. Meteorológovia vlani zaznamenali sucho v neobvyklej dĺžke trvania - 272 dní, a to v okolí Bratislavy. "Neobával by som sa však toho, že suchá na Slovensku by mali nejako vážne ohroziť vodné zdroje," povedal Benko na bratislavskej výstave Coneco - Racioenergia - voda. Labudová ale pripomenula, že aj na Slovensku nastali situácie, kedy pre ľudí vydali odporúčania, aby nezavlažovali pitnou vodou.

Meteorológovia tiež nepredpokladajú, že by sme mali mať na Slovensku počasie ako v Kalifornii vzhľadom na jeho typický premenlivý ráz. "Zmena klímy ale u nás môže spôsobiť silné intenzívne búrky sprevádzané silným vetrom, čo môže spôsobiť veľmi vážne škody," uviedol Benko.

Štát už vypracoval akčný plán na riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody, vláda ho schválila v marci. Konkrétne rieši preventívne i krízové opatrenia vo vodnom hospodárstve, poľnohospodárstve či lesnom hospodárstve, venuje sa aj vzdelávaniu v oblasti dôsledkov sucha a nedostatku vody. Vyžiada si to viac ako 140 miliónov eur, financované to má byť z európskych fondov a Environmentálneho fondu.

"Fenoménom sucha a nedostatkom vody nie sme síce úplne negatívne zasiahnutí, no prevencia a účinné opatrenia sú oveľa efektívnejšie a lacnejšie, ako hasiť už vzniknuté problémy," povedal minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd). Preventívne opatrenia sú podľa neho zamerané na zadržiavanie vody v krajine.

Envirorezort plánuje najmä znásobiť úsilie v uskutočňovaní zelených opatrení, ide napríklad o obnovu priaznivého stavu mokradí, brehových porastov, obnovu poškodených ekosystémov či výsadbu remízok. V mestách a obciach podporuje akčný plán zákroky na zachytávanie a infiltráciu zrážkovej vody za pomoci prírode blízkych opatrení, a to od jednoduchých ako výsadba vegetácie, zachytávanie dažďových vôd formou zberných jazierok alebo sudov až po náročnejšie ako dažďové záhrady, vegetačné steny či podzemné retenčné zásobníky na využívanie zrážkovej vody.

Medzi krízové opatrenie patrí napríklad vypracovanie plánu na zásobovanie vodou pri dlhotrvajúcom suchu podľa prioritizácie sektorov národného hospodárstva.