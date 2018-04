TASR

Výstavbu Múzea holokaustu v Seredi ukončia začiatkom budúceho roka

Na existujúce expozície a priebeh stavebných prác sa vo štvrtok bola pozrieť aj ministerka kultúry Ľubica Laššáková.

Na snímke vpravo ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková a riaditeľ Múzea židovskej kultúry Pavol Mešťan počas návštevy Múzea holokaustu v rámci kontrolného deň stavebných a rekonštrukčných prác budovanej expozície Múzea holokaustu 12. apríla 2018 v Seredi. — Foto: TASR - Henrich Mišovič

Sereď 12. apríla (TASR) – Dostavba Múzea holokaustu v Seredi by mala byť ukončená začiatkom budúceho roka. Podľa slov riaditeľa Múzea židovskej kultúry Pavla Mešťana treba zrekonštruovať ešte dve z piatich budov niekdajšieho koncentračného tábora.

V dvoch bývalých barakoch je v súčasnosti umiestnená expozícia, v tretej sú vzdelávacie centrum a malá výstavná sieň. "Teraz riešime budovu číslo tri, ktorá bude venovaná životu v seredskom tábore. Považoval som za veľmi dôležité ukázať, čím všetkým tí ľudia žili. Okrem ukážok ubytovania tam budú dielne, v ktorých pracovali, a bude tam aj miesto, kde ležali pred deportáciami na slame, v stave, keď už ani neboli ľuďmi, ale už to boli len 'zvyšky' ľudí," vysvetlil Mešťan. Podľa jeho slov by mohla byť táto expozícia sprístupnená 9. septembra pri príležitosti Pamätného dňa obetí holokaustu a rasového násilia.

Múzeum okrem toho začalo s rekonštrukciou aj budovy číslo dva, po ukončení prác budú všetky expozície seredského múzea kompletné. "Súčasné stavebné práce na tejto budove sú veľmi náročné, pretože mala narušenú statiku. Len čo budú tieto problémy odstránené, môže sa vymeniť strecha a dokončiť ďalšie aktivity. Je to posledná z budov, ktoré pripravujeme. My sme toto múzeum otvorili 26. januára 2016, v predvečer Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu. Môj sen je, keby sme na budúci rok 26. januára mali všetky budovy múzea hotové. Všetko však, samozrejme, záleží od priebehu stavebných prác," povedal Mešťan.

Podľa jej slov má seredské múzeum veľký význam a jeho dostavba má plnú podporu ministerstva. "Myslím si, že hĺbka kvality tohto múzea spočíva v tom, že je tu možné vidieť veci skutočných ľudí, z ktorých sa len veľmi málo dožilo súčasnosti. O to sú tieto artefakty cennejšie. Určite urobím všetko preto, aby sa múzeum dokončilo tak, ako sa malo, aby finančná čiastka, ktorá bola prisľúbená, splnila účel. Celková suma, ktorá bola vyčlenená na túto rekonštrukciu, bola 7,5 milióna eur," uviedla Laššáková.

Podľa Mešťana sú už v súčasnosti všetky financie na účte múzea. "A to je pre nás veľmi dôležité. So všetkými prostriedkami už pracujeme a vďaka tomu sme už teraz v etape, keď uzatvárame posledné zmluvy a potom nám vyjde to konečné číslo, ktoré by nemalo presiahnuť 7,5 milióna eur," dodal.