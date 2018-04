TASR

Dnes o 14:26 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Slováci zaujali tekutým hodvábom

Slováci očarili porotu barmanskej súťaže originálnym nápojom, ktorý nazvali Take it easy.

— Foto: Absolut Invite

Bratislava 12. apríla (OTS) - Nápoj, ktorý podľa ich slov chuťovo pripomína tekutý hodváb, predstavia jeho tvorcovia Peter Marcina a Miroslav Telehanič v júni celému svetu vo finále súťaže barmanských tímov vo Švédsku.

Originálny nápoj Ta det lugnt (Take it easy), ktorý spomedzi výtvorov mladých slovenských barmanov zaujal najviac, bol zložený z vodky Absolut Elyx dochutenej ibištekom, malinami a materinou dúškou. Originálnym receptom s výnimočnou chuťou, ale aj svojou profesionalitou, elegantným štýlom a pripravenosťou presvedčili porotu súťaže Absolut Invite The Team Edition, že práve oni budú Slovensko zastupovať v celosvetovom finále vo Švédsku.

„Sme šťastní a plní odhodlania. Do Švédska pôjdeme s pokorou a chuťou niečo sa naučiť. Zároveň sa však pokúsime vyhrať. Veď prečo nie?!“ unisono vyhlásili víťazi. Najlepšie zvládli štyri disciplíny, ktoré otestovali schopnosť spolupracovať, rýchlo a precízne pripraviť nápoje a reagovať na nečakané zadania. Šampióni však osvedčili aj potrebné vedomosti o barovom svete, gastronómii a nočnom živote.

Trojdňové Global Final sa uskutoční v mestách Åhus a Štokholm. Zúčastní sa na ňom 15 tímov.