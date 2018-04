TASR

Box: WBA nariadila Joshuovi rokovať s Povetkinom

Anthony Joshua zdolal koncom marca Novozélanďana Josepha Parkera a vzal mu titul WBO.

Anthony Joshua, archívna snímka. — Foto: TASR/AP

Panama City 12. apríla (TASR) - Profesionálna boxerská organizácia WBA nariadila svojmu držiteľovi titulu "Super" Anthonymu Joshuovi dohodnúť sa na súboji s prednostným vyzývateľom Alexandrom Povetkinom. Brit vlastní aj ďalšie prestížne opasky IBF, WBO a namiesto Rusa preferuje unifikačné stretnutie s americkým šampiónom WBC Deontayom Wilderom.

Joshua zdolal koncom marca Novozélanďana Josepha Parkera a vzal mu titul WBO. Povetkin knokautoval v jednom z predzápasov galavečera Brita Davida Pricea a stal sa prednostným vyzývateľom, WBA teraz nariadila začiatok rokovaní. "Radšej by som boxoval proti Wilderovi, takže ideálne by bolo, keby Povetkin mohol počkať do budúceho roka. Keď držíte viac než jeden opasok, je problém splniť požiadavky všetkých verzií. Dúfam, že bude trpezlivý, ale ak nie, nevidím význam v strate opasku. Pokiaľ budem musieť nastúpiť najprv proti Povetkinovi, nech je tak," povedal 28-ročný Brit podľa špecializovaného portálu Bad Left Hook.

V organizácii WBA figuruje okrem "Super" šampióna Joshuu aj majiteľ regulárneho titulu Manuel Charr z Nemecka. Na toho čaká prvá obhajoba proti Portoričanovi Fresovi Oquendovi.