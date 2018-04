Nikoleta Bugalová

Dnes o 10:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Toto je úžasný príbeh o tom, ako preklep pomohol ukončiť druhú svetovú vojnu

Je úžasné, ako dokáže jeden malý preklep pomohol k ukončeniu najnepríjemnejšieho obdobia aké kedy ľudstvo zažilo.

— Foto: Wikimedia CC

Bratislava 15. apríla - Poznáte rozdiel medzi kryptogamistom a kryptografom? Ak nie, nič si z toho nerobte. Zdá sa, že na začiatku vojny tento rozdiel nepoznali ani na ministerstve.

Foto: Pexels

Celé sa to začalo v roku 1939. Oddelenie ministerstva zamestnalo bývalého vedca Geofrreya Tandyho. Tandy pracoval ako kryptogamista. Bol odborníkom na nekvitnúce rastliny, či rôzne machy a lišajníky. Avšak jedného dňa si ho ministerstvo obrany pomýlilo s kryprografom, teda niekým, kto dešifruje správy, ktoré sú napísané v kódoch. Preto dostal Tandy za úlohu pomôcť rozlúštiť kód nemeckého námorníctva.

Hoci na Slovensku by sme si možno tieto dve navonok odlišné slová nepomýlili, v angličtine je to jednoduchšie. Kryptogamista v angličtine cryptogamist a kryptograf v angličtine cryptogramist si nie sú až tak vzdialené a celkom ľahko teda mohlo prísť k preklepu a vedec Tandy, odborník na rastlinky, sa zrazu musel popasovať s pravdepodobne najväčšou výzvou svojho života.

Foto: pexels

Dešifrovanie tajného kódu

Tandy urobil všetko preto, aby sa naučil zručnosti aké, majú kryptografi a pracoval pre oddelenie dva roky. I keď nebol tak významný ako iní kolegovia, napriek tomu zohrával v tíme významnú úlohu pri prelomení kódu. Nemecké vojská používali koncom 30. rokov legendárne šifrovacie zariadenie s názvom Enigma. Prelomenie kódu Enigma v konečnom dôsledku viedlo až k porážke Nemcov. Vďaka rozlúšteniu kódu totiž spojenecké vojská presne vedeli všetko o pohybe nemeckých vojsk, ich plánoch aj aktuálnych pozíciách.

Šifra Enigmy bola Nemcami považovaná za bezpečnú a neprielomnú, no ešte pred začatím vojny ju poľskí kryptografi po prvý raz úspešne prelomili. V roku 1938 preto Nemci Enigmy vylepšili. V roku 1939 Geoffrey Tandy, vtedy už zamestnaný na ministerstve, začal skúmať a lúštiť Enigma kód, ktorý bol Nemcami po prvotnom poľskom úspechu vylepšený a zdokonalený tak, aby sa k nemu už žiadny kryptograf nedostal. Nakoniec sa to však preda len aj vďaka Tandymu podarilo. A mohol za to obyčajný preklep.