Dnes o 13:41 čítanie na minútu 0 zdieľaní V Senici spustili prevádzku syrárne, majú málo zamestnancov

Spoločnosť denne spracuje približne 600.000 litrov kravského mlieka. Časť z tejto produkcie potom spracúva na syry.

Na snímke ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná počas prehliadky novej prevádzky syrárne Agro Tami v Senici vo štvrtok 12. apríla 2018. — Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Senica 12. apríla (TASR) – V Senici otvorili novú prevádzku syrárne spoločnosti Agro Tami. Na slávnostnom otvorení sa zúčastnila vicepremiérka a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná (nominantka SNS), majiteľ spoločnosti Mikuláš Bobák a predseda predstavenstva spoločnosti Peter Schultz.

V novej prevádzke by pri plnej vyťaženosti malo byť zamestnaných 40 zamestnancov a produkovať by mala denne 10 ton syrov. „Na toto číslo sa chceme dostať v čo najkratšom čase, dúfam, že sa nám to vďaka obchodným partnerom podarí. V súčasnosti produkujeme približne polovicu tejto kapacity,“ informoval Bobák.

Najväčším problémom, prečo zatiaľ nová prevádzka nejde na plný výkon, je nedostatok kvalifikovaného personálu. „V súčasnej dobe sa boríme s nedostatkom pracovných síl. Je to aj jeden z dôvodov, prečo sme odsunuli nábeh na maximálnu kapacitu. Na zmene pracuje približne 30 ľudí. Zatiaľ si vypomáhame so zamestnancami zo závodu v Kežmarku, ktorý nám časť ľudí posúva,“ doplnil majiteľ spoločnosti.

V syrárni je použitá špecializovaná klimatizácia z Francúzska, keďže syry camembert, známe pod názvom Plesnivec a Encián, zrejú osem dní. „Každá jednotka klimatizácie je samostatná, syry potrebujú rôznu vlhkosť vzduchu, inú teplotu a rozličné klimatické podmienky počas zrenia. Toto všetko táto technológia ovláda,“ uviedol Bobák.

Spoločnosť denne spracuje približne 600.000 litrov kravského mlieka. Časť z tejto produkcie potom spracúva na syry. „Máme záujem dodávať mliečnym výrobkom pridanú hodnotu, aby sme sa vedeli na trhu lepšie presadiť,“ poznamenal predseda predstavenstva. Okrem syrov camembert sa v Senici vyrábajú aj tvrdé a parené syry a bryndza.

Ministerka Matečná poukázala na fakt, že spájanie spoločností prináša prospech v podobe lepších ekonomických výsledkov. „Toto hovorím aj malým farmárom. Ani malí farmári nemôžu byť osamotení a očakávať, že sa im bude dariť. Musia sa spojiť, lebo len tak dokážu znížiť prevádzkové náklady,“ doplnila.