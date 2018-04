Chcete okúzliť hostí? Toto sú základy stolovania

Inzercia

Chceli by ste štýlovo zariadiť vašu kuchyňu či jedáleň a neminúť pri tom polovicu výplaty? Pomoc je jednoduchá. Ponúkame vám zopár tipov, vďaka ktorým určite aj niečo ušetríte. Ak si navyše osvojíte zásady stolovania, výsledný efekt bude dokonalý!

Stolovanie je základ

Pozná to azda každý, na sporáku sa pomaly dovára chutná večera, v chladničke sa chladí dezert, prípadne nejaký ten sekt, chýba už len pekne prestretý stôl. Koniec-koncov, nie nadarmo sa hovorí, že aj oči potrebujú jesť. Viete, ako má vyzerať správne stolovanie? S nami to zvládnete ľavou zadnou a nielen to. Ponúkame vám zopár tipov, vďaka ktorým premeníte nudný jedálenský stôl na hotové majstrovské veľdielo. Možností, ako to urobiť je neúrekom. Ak navyše využijete zľavové kupóny, určite aj niečo ušetríte.

Stolovanie nie je žiadna veda, stačí sa len riadiť jednoduchými pravidlami a máte vyhraté. Základom prestierania je kvalitný obrus, ktorý by mal presahovať okraj stola o približne 30 centimetrov. Pokiaľ taký nemáte, určite si aspoň jeden zaobstarajte, ideálne biely. K výhodnému nákupu vám dopomôže skvelá Tescoma akcia, vďaka ktorej čo-to ušetríte. Hneď po obruse prichádzajú na rad samotné príbory. Tie by mali byť usporiadané nasledovne:

Pri jedlách berieme ako prvé príbory z vonkajšej strany smerom dnu. Veľký príbor na hlavné jedlo by mal ležať najbližšie k tanieru

Vidličky sú zvyčajne uložené na ľavej strane od servírovacieho taniera, výnimkou je vidlička na dezert, ktorá môže byť uložená kľudne aj nad tanierom

Nožíky naopak ukladajte na pravú stranu taniera čepeľou smerujúcou k tanieru

Lyžičky klaďte na pravú stranu taniera

Pozor, všetky príbory by mali byť umiestnené 2 až 3 cm od kraja stola

Nezabúdajte, že prestierate len tie príbory, ktoré budete pri jedle skutočne potrebovať

Popri príboroch nezabúdajte ani na ukladanie pohárov, ktoré ma tiež svoj systém – ich miesto je od taniera napravo. Podobne sú na tom aj a misky na šalát či kompót, ktoré ukladajte vľavo od taniera nad príbory.

Keď už máte najnutnejšie poukladané, konečne nastal čas na milé dekorácie. Nezabúdajte, že aj maličkosti dokážu zázraky. Zdobiť stôl pritom nemusíte len počas Vianoc či Veľkej noci. Existuje množstvo príležitostí, pri ktorých si váš stôl zaslúži nový šat.

Dekorácie podľa ročného obdobia aj na špeciálne príležitosti

Očakávate vzácnu návštevu, alebo pripravujete oslavu a chcete pre svojich hostí pripraviť neopakovateľný zážitok? Tak hor sa do toho. Narodeninové oslavy, zásnuby či výročia sú ideálnou príležitosťou na to, aby ste svojich blízkych usadili za dokonale upravený stôl. Kreativite sa medze nekladú a výber dekorácií je len na vás.

Okrem obľúbených farebných papierových obrúskov, sú veľmi populárnou dekoráciou aj svietniky, sviečky, korálky, a vázy plné živých či umelých kvetov tiež nie sú krokom vedľa.

Ak však túžite po dokonale upravenom stole, vôbec nemusíte čakať na vhodnú príležitosť. Naaranžujte si ho len tak - napríklad preto, že je sobota. Inšpirovať sa pritom môžete aj samotným ročným obdobím.

V jarných a letných mesiacoch siahajte po kvetinových vzoroch a sviežich farbách, na jeseň si naopak vyberajte farby opadaného lístia a v zime zas nechajte vyniknúť tradičné vianočné odtiene červenej, zlatej či bielej. Vianočné dekorácie v podobe imela, adventného venca či vianočných gúľ sú viac než vítané. Počas bežného roka môžete kľudne vsadiť aj na neutrálne káro, ktoré podčiarkne útulnosť a teplo domova.

Nábytok do jedálne

Príjemnú atmosféru počas stolovania rozhodne dotvára aj jedálenský nábytok. Základom sú pohodlné stoličky a pevný stôl, okolo ktorého sa zmestí celá vaša rodina. V dnešnej dobe je ponuka široká, a tak si na svoje určite príde každý.

Okrem jedálenských stoličiek a stolu patrí k obľúbeným kusom nábytku aj presklené vitríny alebo práve závesné police, do ktorých si viete naukladať obľúbené predmety, porcelán, poháre, taniere a rôzne drobné dekorácie. Majte na pamäti, že jedálenský nábytok by nemal byť len pekný, ale aj funkčný.

