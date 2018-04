TASR

Návrhy stavebného zákona by mali byť uzavreté do polovice roka 2018

V komisii Ministerstva dopravy a výstavby SR, ktorá pripravuje nový stavebný zákon, má zastúpenie aj Zväz stavebných podnikateľov Slovenska.

Bratislava 12. apríla (TASR) – Nový stavebný zákon je pripravovaný už viac ako rok. Príprava pracovných návrhov týkajúcich sa stavebných predpisov by mala byť ukončená do konca prvej polovice roka 2018, priblížil tlačový odbor Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR.

V komisii MDV, ktorá pripravuje nový stavebný zákon, má zastúpenie aj Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS). V súčasnosti sú podľa Jána Majerského, člena prezídia ZSPS, pripravené dva zákony, nie jeden – ide o návrh zákona o územnom plánovaní a návrh zákona o výstavbe.

MDV plánuje uzavrieť prípravu pracovných návrhov do prvej polovice tohto roka, následne by mal byť spustený legislatívny proces. "Dĺžka tohto procesu závisí napr. od priebehu pripomienkového konania, vyhodnotenia týchto pripomienok či samotného legislatívneho procesu na úrovni vlády a NR SR, čo je teraz veľmi ťažké predpovedať," uviedol pre TASR tlačový odbor MDV. Momentálne podľa Majerského prebieha komunikácia s rozhodujúcimi ministerstvami a spoločenskými organizáciami - ako je Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) alebo komora inžinierov.

Majerský skonštatoval, že by sa mala zmeniť celá štruktúra stavebného zákona, kompetencie, ktoré majú mestá a obce, a tiež terminológia. Podľa neho sa upravia i procesné postupy povoľovania stavieb, ktoré by mali významne skrátiť dobu povolení pri drobných a jednoduchých stavbách. "To je aj v nadväznosti na to, že ministerstvo dopravy má negatívnu evidenciu, kde čas povolenia na Slovensku je podľa tejto štatistiky 296 dní a sme na 90. mieste. Myslím, si že tým, čo sa teraz navrhlo v tom novom zákone, sa výrazne urýchli viac ako 50 % povolení, ktoré tvoria jednoduché a drobné stavby," dodal.

Podľa Majerského by sa mali zmeniť aj povinnosti účastníkov výstavby. Rozhodujúca zmena by mala nastať v kompetenciách miest a obcí. "Kompetencia vydávať stavebné povolenia alebo stavebné súhlasy nebude na mestách a obciach, ale je prenesená na štátnu správu, pravdepodobne to bude na okresných stavebných úradoch," spresnil Majerský. Originálna zodpovednosť, ako bude výstavba vyzerať, sa však podľa neho mestám a obciam neberie a zostáva im formou zákona o územnom plánovaní.