Výstavba štadióna AS Trenčín presťahuje mužstvo do Myjavy

Klub AS Trenčín musel s blížiacim sa zvýšeným stavebným ruchom spojeným s výstavbou novej hlavnej tribúny rokovať a rozhodnúť o dočasnom odchode zo súčasného štadióna.

Ilustračná snímka. — Foto: FOTO TASR - Radovan Stoklasa

Bratislava 12. apríla (TASR) - Výstavba nového futbalového štadióna AS Trenčín na Sihoti sa dostáva z prípravnej fázy týkajúcej sa zemných prác do etapy samotnej stavby. Klub AS Trenčín musel s blížiacim sa zvýšeným stavebným ruchom spojeným s výstavbou novej hlavnej tribúny rokovať a rozhodnúť o dočasnom odchode zo súčasného štadióna.

"Na základe odporúčania Únie ligových klubov ako aj predbežnými rokovaniam s dodávateľmi stavby nebude môcť náš klub využívať štadión na Sihoti v zápasovom režime. Stane sa tak prevažne z bezpečnostného hľadiska. AS Trenčín sa tak dohodol na polročnom prenájme futbalového štadióna v Myjave. Po dostavbe novej tribúny by sme sa chceli vrátiť na štadión na Sihoti. Optimistickým variantom sa javí druhá polovica budúceho ročníka," uviedol dvojnásobný slovenský majster v oficiálnom komuniké na jeho webe.

"Ak by klub mal zotrvať na súčasnom štadióne, musel by tomu byť prispôsobený nielen stavebný režim ale aj ďalšie podmienky licenčného systému, ktoré by stáli veľa zbytočne vynaložených finančných prostriedkov. V dnešnej fáze je pre nás najdôležitejšie sústrediť všetky sily na výstavbu a financovanie aktuálne aj tak posunutého dokončenia výstavby novej arény.

Na základe dnes platných predpisov klub nemá reálnu možnosť zabezpečiť všetky platné bezpečnostné pravidlá a dodržanie súčasných licenčných podmienok Slovenského futbalového zväzu týkajúce sa zápasového režimu na štadióne na Sihoti.

Tréningový proces sa vďaka existujúcemu zázemiu neďalekej akadémie This is my sen Academy, kde dnes trénujú všetky mládežnícke tímy AS Trenčín, presunie na Ostrov. O podrobnostiach týkajúcich sa permanentiek, cien vstupeniek, prípadnej dopravy a ďalších záležitostí týkajúcich sa domácich zápasov na štadióne v Myjave vás budeme postupne informovať.

Na druhú polovicu mája pripravujeme ďalšie stretnutie predstaviteľov klubu s fanúšikmi v kine Metro. Na tomto stretnutí dáme všetkým prítomným nahliadnuť do aktivity klubu v uplynulých desiatich rokoch. Otvorene budeme hovoriť o finančných aspektoch života klubu a taktiež dostanete informácie týkajúce sa nielen výstavby štadióna, ale aj plánov klubu do budúcnosti," píše sa v klubovom stanovisku.