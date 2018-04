TASR

Do firiem posielajú životopisy aj zamestnaní

Najväčší výber pracovných ponúk je v hlavnom meste a jeho okolí.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/AP

Bratislava 12. apríla (TASR) - Situácia na trhu práce spôsobila, že nájsť novú pracovnú silu je pre zamestnávateľov momentálne náročnejšie, ako tomu bolo niekoľko rokov dozadu. Profesia.sk však v súčasnosti vníma istý paradox. Počet reakcií na ponuky totiž počas posledných mesiacov začal opäť rásť.

Na jednu pracovnú ponuku na portáli Profesia.sk zareagovalo za 2. štvrťrok 2017 v priemere 13,1 uchádzača. Počas prvých troch mesiacov roku 2018 boli už čísla pozitívnejšie. Reakcie stúpli o 17,6 %. Údaje pracovného portálu ukazujú, že v prípade roku 2018 nejde o náhlu zmenu. Počas posledných 365 dní rástli čísla postupne.

K zvýšenému počtu reakcií na portáli dochádza aj napriek tomu, že neustále klesá počet ľudí bez práce. Februárová miera nezamestnanosti predstavovala podľa ústredia práce hodnotu 5,72 %. V porovnaní s predošlými obdobiami ide o historické čísla.

Zvýšený počet reakcií môžu spôsobovať najmä uchádzači, ktorí dnes už prácu majú. Aktuálna situácia na trhu práce im totiž dáva možnosť si viac vyberať. Dokazuje to aj vyššia ochota ľudí zmeniť prácu. Spoločnosť Profesia v minuloročnej analýze poukazovala na to, že až 21,5 % ľudí, ktorí majú vytvorený životopis na najväčšom pracovnom portáli, zmenilo za posledný rok zamestnanie. V analýze z roku 2015 to bolo iba 12 % ľudí.

Najväčší percentuálny nárast reakcií je pritom vidieť v odvetví, ktoré je dlhodobo označované za najnedostatkovejšie. Po informačných technológiách, je zmena najvýraznejšia pri zákazníckej podpore, či ekonomike, financiách a účtovníctve.

V TOP 10 pozícií, pri ktorých za posledný rok narástol počet reakcií najviac, sa pritom nachádzajú najmä pozície, pri ktorých zamestnávatelia vyžadujú vysokoškolské vzdelanie, respektíve špecifické znalosti a vedomosti.

Priemerný počet reakcií pri pozíciách ako Android programátor, PPC špecialista, či finančný riaditeľ stúpli na takmer dvojnásobok. Avizovaná zmena situácie na portáli Profesia.sk nemá vplyv na odvetvie, v ktorom je najväčší záujem pracovať. Na jednu ponuku v administratíve totiž zareaguje v priemere vyše 34 uchádzačov. Práca asistenta či administratívneho pracovníka tak zostáva dlhodobo na vrchole záujmu Slovákov. Za administratívou sa umiestnili ľudské zdroje a personalistika, či obchod. Treba však zdôrazniť, že medzi prvým odvetvím a ostatnými je výrazný rozdiel.

Najväčší výber pracovných ponúk je v hlavnom meste a jeho okolí. Za 1. štvrťrok 2018 bolo na Profesia.sk celkovo 62.170 ponúk, pričom až 45 % z toho bolo v Bratislavskom kraji. Aj to spôsobuje, že práve v Bratislave je fluktuácia najvyššia.

Väčšia konkurencia medzi zamestnávateľmi a naopak nižšia konkurencia medzi uchádzačmi o prácu však spôsobuje taktiež aj najnižší priemerný počet reakcií na jednu ponuku. V priemere najviac uchádzačov reaguje na pracovné ponuky v Banskobystrickom a Košickom kraji.