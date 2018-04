TASR

Dnes o 08:17 čítanie na minútu 0 zdieľaní V bratislavskom Ružinove zapísali do školy 949 detí

Je to takmer o 20 menej ako vlani.

Ilustračný záber. — Foto: TASR/Martin Palkovič

Bratislava 11. apríla (TASR) – Zápis do prvých ročníkov základných škôl (ZŠ) má za sebou aj bratislavský Ružinov. Počas uplynulého víkendu zapísali v tejto mestskej časti 949 detí, čo je takmer o 20 menej ako vlani. Z celkového počtu zapísaných je o čosi viac chlapcov, ktorých je 448, dievčat je 441. Najväčší záujem bol o ZŠ Ostredková, ZŠ Drieňová a ZŠ Nevädzová.

"Otvoriť plánujeme okolo 26 tried," uviedol pre TASR Stanislav Šenc z ružinovského miestneho úradu. Otvárať sa plánuje aj niekoľko špeciálnych tried. "V ZŠ Kulíškova je na 1. stupni v každej triede jednotlivých ročníkov otvorená jedna špeciálna trieda pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou," priblížil. Okrem toho je podľa záujmu rodičov v ZŠ Borodáčova trieda pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Samospráva zároveň pokračuje v zatepľovaní budov ZŠ vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Do tohtoročných rekonštrukcií plánuje investovať takmer 900.000 eur. "Aktuálne sa rozbiehajú práce na zatepľovaní strechy a fasády budovy ZŠ Ružová dolina. Tento rok ďalej plánujeme zatepliť aj fasádu a strechu hlavnej budovy, v ktorej sídli základná škola na Ostredkoch," skonštatoval starosta Ružinova Dušan Pekár.

Vlani mestská časť zateplila fasádu a časť strechy budovy ZŠ Kulíškova na Nivách, fasády a strechy niektorých pavilónov ZŠ Medzilaborecká na Štrkovci. Na ZŠ Mierová v Prievoze bola obnovená fasáda a strecha budovy telocvične, ako aj fasáda budovy jedného z pavilónov, v ktorej je jedáleň a telocvičňa na ZŠ Ostredková.