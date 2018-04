TASR

Dnes o 08:16 čítanie na 5 minút 0 zdieľaní Basketbalistky Good Angels Košice získali pätnásty titul

MBK Ružomberok zdolali v stredajšom treťom stretnutí finále play off 88:73 a sériu vyhrali 3:0 na zápasy.

Na snímke uprostred hráčka Košíc Zuzana Žirková, vpravo hráčka Ružomberka Shatori Walkerová v 3. finálovom zápase play off basketbalovej extraligy žien Good Angels Košice - MBK Ružomberok v Košiciach 11. apríla 2018. — Foto: TASR/ František Iván

Košice 11. apríla (TASR) - Basketbalistky Good Angels Košice získali pätnásty titul v slovenskej extralige. MBK Ružomberok zdolali v stredajšom treťom stretnutí finále play off 88:73 a sériu vyhrali 3:0 na zápasy. Pre Good Angels to bola zároveň derniéra, keďže seniorské A-družstvo končí svoje pôsobenie a v najvyššej slovenskej súťaži ho od budúcej sezóny nahradí Young Angels Academy.

Najskúsenejšia z víťazného tímu Zuzana Žirková po zápase potvrdila ukončenie hráčskej kariéry.

Good Angels Košice - MBK Ružomberok 88:73 (49:44) Zostava a body Good Angels Košice: Žirková 17, Morrisová 14, Petersová 13, Jurčenková 10, Páleníková 4 (Bálintová 17, Deptová 5, Šauskaitéová 4, Stehlíková 4, Theiner, Majorošová a Blanárová po 0) Zostava a body MBK Ružomberok: Ellenbergová 28, Walkerová 10, Bozókiová 9, Janoščíková 6, Mištinová 3 (Buttsová 10, Kováčiková 5, Belušová 2, Stašová, Moravčíková a Jackovecová 0) Rozhodovali: Zubák, Karniš, Matejčík, TH: 18/16 - 18/13 trojky: 11:9, os. chyby: 20:21, štvrtiny: 24:23, 25:21, 25:18, 14:11, 2600 divákov /konečný výsledok série: 3:0/

S košickým družstvom sa prišla rozlúčiť zaplnená Angels aréna, ktorá sledovala rýchly náskok domácich 7:0. Tréner hostí Juraj Suja zareagoval oddychovým časom, ktorý Ružomberčankám pomohol a tie ešte v prvej štvrtine viedli 18:13 i 23:18, ale napokon po nej tesne zaostávali. Hosťujúce hráčky sa nevzdávali, aj v druhej štvrtine boli vyrovnaným súperom domácich. Košičanky však postupne odskočili a po prestávke už nedovolili súperkám priblížiť sa na tesnejší bodový rozdiel. Náskok domáceho tímu bol po tretej štvrtine už dvanásťbodový (74:62) a ten si už v závere nenechali vziať. Po záverečnom hvizde nasledovali majstrovské oslavy, pre košický ženský basketbal pätnáste za sebou.

Pätnásty košický titul kropený aj slzami smútku

O zmiešaných pocitoch hovorili basketbalistky i tréneri Good Angels Košice po zisku 15. titulu slovenského šampióna. Radosť z úspešného konca sezóny bola do veľkej miery prekrývaná smútkom z konca významnej éry. Prvé pocity opätovných majsteriek Slovenska boli preto zvláštne.

Košičanky spečatili 15. majstrovský titul stredajším víťazstvom 88:73 nad MBK Ružomberok v treťom finálovom zápase. Sériu vyhrali 3:0 na zápasy a ďalšou suverénnou jazdou v slovenskej extralige potvrdili svoju dominanciu. Tá je však na konci, bezprostredne po poslednom hvizde si hráčky čoraz viac uvedomovali, že je koniec. "Sú to veľmi zmiešané pocity. Mne to ešte asi nedochádza, že sa lúčime a toto všetko sa končí. Prežila som v klube veľa krásnych rokov a môžem iba poďakovať Danovi (generálny manažér Daniel Jendrichovský, pozn.) za to všetko. Tento titul asi oslávime cez slzy," uviedla pivotka Anna Jurčenková pre TASR. Košičanky v sezóne potvrdili, že sú najúspešnejšie slovenské družstvo súčasnosti. Základnou časťou i vyraďovačkou prešli bez zaváhaní a pätnástykrát za sebou oslavovali titul. "Možno ideálna, ale najmä vydretá sezóna. Teším sa, že sme vyhrali, čo sa dalo," poznamenala Jurčenková.

Hráčky i tréneri si bezprostredne po záverečnom hvizde užívali majstrovské oslavy. Hovorili o radosti i smútku, na dlhšie úvahy nebol priestor. Hodnotenie sezóny, v ktorej si zopakovali triumf vo Východoeurópskej lige i dominanciu v slovenskej, nemohli hodnotiť ináč ako pozitívne. "Myslím si, že sme dominovali v celej extraligovej sezóne a môžeme ju hodnotiť úspešne. Boli aj ťažšie chvíle, ale tie radostné ich prekryli. Dokázali sme, že Good Angels patria k špičke nielen na Slovensku, ale aj v Európe," dodal tréner Peter Jankovič.

Peter Jankovič, tréner Good Angels Košice: "Zápas bol ťažký a potvrdilo sa, že posledný krok býva najťažší. Ružomberčanky už nemali čo stratiť a potvrdzovali to asi 30 minút. Širšou rotáciou a väčšími skúsenosťami sme zápas zvládli. Bodový rozdiel asi úplne nezodpovedá tomu, čo sa dialo na ihrisku. V závere som mal aj slzy na krajíčku z toho, že sa niečo končí. Verím však, že sa tu bude budovať niečo, čo bude takisto úspešné. Klobúk dolu pred dievčatami i Danom Jendrichovským."

Juraj Suja, tréner MBK Ružomberok: "V našej obrane bolo dosť nedorozumení, v hale bol navyše veľký kluk, takže nebolo počuť pokyny. V druhom a treťom zápase finále sme ukázali svoju kvalitu. Košiciam sme to nedali zadarmo. Mrzí ma, že naši fanúšikovia v Ružomberku neuvidia ďalší finálový zápas. Aj touto cestou im ďakujem, pretože boli fantastickí."

Zuzana Žirková, rozohrávačka Good Angels: "Áno, je to môj definitívny koniec. Myslím si, že si ešte všetci poplačeme, no teraz ideme v prvom rade oslavovať 15. titul. Veľmi pekne ďakujem všetkým ľuďom, ktorých prišlo naozaj veľa. Ukázalo sa, že toto je športové mesto, do ktorého patrí basketbal. Na začiatku zápasu som sa ešte dokázala koncentrovať, no keď už bolo rozhodnuté, tak to boli zvláštne pocity."

Barbora Bálintová, rozohrávačka Good Angels: "Sú to zmiešané pocity. Aj sa teším, ale aj plačem. Verím, že basketbal sa ešte do Košíc vráti. Mrzí ma, že to muselo takto dopadnúť."

Nikola Kováčiková, rozohrávačka MBK Ružomberok: "Spočiatku to vyzeralo sľubne, bolo to vyrovnané najmä vďaka našej rozohrávačke Ellenbergovej, ktorá trafila takpovediac zo všetkého. V druhom polčase sa nám už naša hra nedarila, nedávali sme ľahké koše. Druhý a tretí zápas finále dokázali, že sme vedeli Košičanky potrápiť."

Piešťanské Čajky obsadili v extralige konečné tretie miesto

Basketbalistky Piešťanských Čajok zvíťazili v stredajšom treťom zápase play off doma nad ŠBK Šamorín 67:46 a obsadili v extralige konečné tretie miesto.

Piešťanské Čajky - ŠBK Šamorín 67:46 (39:30) Najviac bodov: Dudášová 15, Smithová 13, Slamová a Podrugová po 12 - Vyňuchalová 13, Beronjová a Sujová po 9 /na zápasy 2:1/

Prehľad víťazných tímov najvyššej basketbalovej súťaže žien:

1993 SCP Ružomberok

1994 SIPOX Ružomberok

1995 SIPOX Ružomberok

1996 MŠK SIPOX Ružomberok

1997 SCP Ružomberok

1998 SCP Ružomberok

1999 SCP Ružomberok

2000 SCP Ružomberok

2001 SCP Ružomberok

2002 SCP Ružomberok

2003 SCP Ružomberok

2004 Delta I.C.P. Košice

2005 Delta I.C.P. Košice

2006 K CERO I.C.P. Košice

2007 K CERO VODS Košice

2008 KOSIT Košice

2009 Maxima Broker Košice

2010 Dobrí anjeli Košice

2011 Dobrí anjeli Košice

2012 Good Angels Košice

2013 Good Angels Košice

2014 Good Angels Košice

2015 Good Angels Košice

2016 Good Angels Košice

2017 Good Angels Košice

2018 Good Angels Košice