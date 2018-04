TASR

EURÓPSKA LIGA: Domáci musia v odvetách doháňať manko

Pred týždňom si dobrú východiskovú pozíciu v prvých dueloch vytvorili spolufavoriti súťaže Arsenal Londýn, Atletico Madrid i Lazio Rím. S tesným náskokom ide do odvety RB Lipsko.

Aaron Ramsey (vpravo) z Arsenalu Londýn a Georgi Schennikov z CSKA Moskva počas prvého zápasu štvrťfinále Európskej ligy Arsenal Londýn - CSKA Moskva 5. apríla 2018 v Londýne. — Foto: TASR/AP

Bratislava 12. apríla (TASR) - Všetky štyri domáce tímy musia vo štvrtkových odvetách štvrťfinále Európskej ligy 2017/2018 doťahovať náskok súpera. Pred týždňom si dobrú východiskovú pozíciu v prvých dueloch vytvorili spolufavoriti súťaže Arsenal Londýn, Atletico Madrid i Lazio Rím. S tesným náskokom ide do odvety RB Lipsko.

K semifinálovým bránam má najbližšie londýnsky Arsenal. "Kanonieri" si v prvom stretnutí poradili s moskovským CSKA jasne 4:1 a cez víkend natiahli šnúru víťazstiev vo všetkých súťažiach na šesť. "Sme vo veľmi dobrej pozícii, potrebujeme to ale ešte potvrdiť," vyhlásil stredopoliar Arsenalu Aaron Ramsey. Zverenci kouča Arsene Wengera sú momentálne s 27 gólmi najviac skórujúcim tímom v súťaži. Do zostavy Moskovčanov sa po treste môže vrátiť Kirill Nababkin, no domáci majú pred sebou masívnu úlohu zmazať trojgólové manko.

Atletico Madrid pokračuje v snahe o tretie európske finále za päť rokov, do odvety na ihrisku Sportingu Lisabon si berie výsledok 2:0 z prvého zápasu. "Rezultát domáceho duelu ma potešil, no musíme sa mať na pozore. Sporting má silný tím a v Lisabone nás čakajú krušné chvíle," zdôraznil strelec jedného z dvoch gólov Atletica spred týždňa Antoine Griezmann. Portugalský celok vyhral proti súperom zo Španielska iba jeden z uplynulých šiestich domácich zápasov, v odvete proti Atleticu navyše pre žlté karty nebudú môcť hrať opory Fábio Coentrao a Bas Dost.

Salzburg prišiel v prvom zápase s Laziom o úctyhodnú 35-zápasovú sériu bez prehry vo všetkých súťažiach, cez víkend si navyše pripísal ďalšiu v domácej lige na pôde LASK Linz. Doháňať stratu 2:4 proti talianskemu súperovi bude nároćná úloha. "Tešíme sa na vypredaný štadión a plánujeme si užiť každú ďalšiu minútu v tejto súťaži. Ešte aspoň raz v nej chceme našim divákom niečo predviesť," povedal kouč Red Bullu Marco Rose. Salzburg je jediným úradujucim majstrom svojej krajiny, ktorý ešte účinkuje v EL. Lazio sa na odvetu naladilo triumfom 2:1 v lige na ihrisku Udinese.

Z hľadiska postupových šancí sa zdá byť najotvorenejšia odveta na Stade Vélodrome v Marseille, kde má domáci Olympique za úlohu vymzať deficit 0:1 z Lipska. Hostia cez víkend v lige utrpeli domácu blamáž 1:4 s Leverkusenom, zápas pre zranenie nedohral Naby Keita. "Našťastie by to nemalo byť nič vážnejšie, vo štvrtok chcem určite hrať," povedal pre nemecké médiá. Marseille v prebiehajúcej edícii EL doma ešte neprehralo, v siedmich dueloch sa z triumfu tešilo až šesťkrát.