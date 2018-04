TASR

Majstrovská bodka Žirkovej: Takto som po titule nikdy neplakala

Výnimočnú kariéru ukončila slovenská basketbalistka posledným z množstva slovenských titulov a pred fanúšikmi, ktorých si v nedávnych rokoch nevedela vynachváliť.

Na snímke kapitánka GA Košice Zuzana Žirková s odrezanou sieťou koša ako trofeje po zisku 15. titulu po 3. finálovom zápase play off basketbalovej extraligy žien Good Angels Košice - MBK Ružomberok v Košiciach 11. apríla 2018. — Foto: TASR/František Iván

Košice 12. apríla (TASR) - Osobnosť, fenomén, legenda, ktorú bude ťažké prekonať. Už bývalá basketbalistka Zuzana Žirková je od stredy 11. apríla v športovom dôchodku. Výnimočnú kariéru ukončila posledným z množstva slovenských titulov a pred fanúšikmi, ktorých si v nedávnych rokoch nevedela vynachváliť.

"Je to fenomén. Videli sme, ako aj teraz pôsobila na ihrisku. Je jasné, že ešte by pár rokov vedela 'pocvičiť' mladé hráčky," urobil Žirkovej poklonu generálny manažér Good Angels Košice Daniel Jendrichovský. Skúsená rozohrávačka sa s kariérou rozlúčila veľmi symbolicky. So 17-timi bodmi bola (spoločne s Barborou Bálintovou) najviac bodujúcou hráčkou Good Angels, zaznamenala aj dve trojky a zaplnená Angels aréna viackrát skandovala jej meno. Slzy dojatia boli na mieste. "Ďakujem skutočne všetkým ľuďom, ktorí nám priali, a ktorí prišli na posledný zápas. Atmosféra bola úžasná, neopísateľná. Bol to fantastický pocit," poznamenala Žirková.

Vo svojej výnimočnej kariére trikrát triumfovala v Eurolige, ligové tituly získavala so železnou pravidelnosťou. Okrem najvyššej slovenskej súťaže hrala aj v Česku, Maďarsku, Rusku i vo WNBA, posledné roky kariéry bola líderkou košického družstva. "Najsilnejší pocit je vždy ten najčerstvejší. Nikdy som po titule neplakala tak ako teraz. V našej hale sa mi hrávalo fantasticky. Všetci diváci videli, že tomu dávame srdce. Je škoda, že to končí," poznamenala narážajúc nielen na koniec svojej kariéry, ale aj koniec družstva Good Angels.

Tridsaťsedemročná Žirková svoje rozhodnutie ukončiť kariéru avizovala už dávnejšie, potvrdila ho aj pred tretím finálovým zápasom extraligy. Zo slovenského basketbalu tak odišla jedna z absolútnej špičky jeho histórie. "Zuzka spravila pre košický i slovenský basketbal veľmi veľa. Bude veľmi ťažké napodobniť alebo prekonať jej výsledky. Je to legenda. Raz však musel prísť aj jej koniec. Ja som rada, že sa rozlúčila takto - s titulom v Košiciach, kde dosiahla veľké úspechy a veľmi veľa spravila pre klub," poznamenala Barbora Bálintová, ktorá so Žirkovou absolvovala niekoľko úspešných sezón v Good Angels i slovenskej reprezentácii. "Končí sa jej hráčska kariéra, ale som presvedčený, že s basketbalom nekončí a zostane pri ňom. Svoje skúsenosti bude dávať deťom. Bola by obrovská škoda, keby osobnosť s takým veľkým športovým srdcom odišla od športu. Jej meno má zvuk v basketbalovom svete," uznal tréner GA Košice Peter Jankovič.