TASR

Dnes o 08:13 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní NBA: Minnesota ako posledná do play off, po predĺžení zdolala Denver

Timberwolves sa do play off prebojovali opäť po 14 rokoch.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP

New York 12. apríla (TASR) - Basketbalisti Minnesoty zvíťazili v zápase zámorskej NBA na domácej palubovke nad Denverom 112:106 po predĺžení a v priamej konfrontácii so súperom si zaistili postup do play off. Timberwolves sa do play off prebojovali opäť po 14 rokoch.

Predĺženie videli aj diváci v hale Miami, Heat až po ňom zdolalo Toronto 116:109.

V noci na štvrtok sa hrali posledné zápasy základnej časti tejto sezóny, ktoré definitívne určili dvojice v 1. kole play off.