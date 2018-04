TASR

Dnes o 19:52 čítanie na minútu 0 zdieľaní Volejbalisti SR18 na ME hladko prehrali s Belgičanmi

Zverenci Erika Gábora podľahli v stredu Belgičanom 0:3 a stratili možnosť postúpiť z II. skupiny do záverečnej časti turnaja.

Ilustračný záber. — Foto: TASR/Erika Ďurčová

Púchov 11. apríla (TASR) - Slovenskí volejbalisti do 18 rokov si na majstrovstvách Európy v Púchove pripísali štvrtú prehru. Zverenci Erika Gábora podľahli v stredu Belgičanom 0:3 a stratili možnosť postúpiť z II. skupiny do záverečnej časti turnaja, ktorá sa cez víkend uskutoční v Zlíne. Turnaj zakončia vo štvrtok od 20.00 h duelom s favorizovanými Talianmi.

ME volejbalistov do 18 rokov, Púchov, II. skupina: Slovensko - Belgicko 0:3 (-21, -18, -21) Rozhodovali: Horvath (Maď.) a Kovačevič (ČH), 200 divákov SR: S. Porubský 1, Suchanič 12, Š. Rzyman 8, Vančo 9, Kilian 1, Zeman 3, libero Ružbaský (Štepánek 4, V. Rzyman 3, Krišák 0, Šellong 0). Tréner: E. Gábor

Do zápasu vstúpili lepšie Belgičania, ktorí sa pri servise Plaskieho dostali do vedenia 9:4. Po bloku Šimona Rzymana sa Slováci priblížili na rozdiel dvoch bodov - 10:12. Domáci reprezentanti bojovali, tlakom na podaní nútili súpera k chybám a pri Vančovom servise sa dostali do vedenia 17:15. Belgičania však hneď vyrovnali na 17:17 a set sa blížil do vyrovnanej koncovky. Potom vyšiel servis belgickému nahrávačovi McCluskeymu a jeho tím viedol 23:19. Prvý set získalo Belgicko 25:21.

V úvode druhého dejstva viedli Slováci po ese Suchaniča 4:1, ale Belgičania hneď vyrovnali na 4:4 a na technickom timeoute mali náskok 8:6. Belgičania viedli 14:9, ale Slováci po ese Suchaniča a bloku Š. Rzymana znížili na 12:14. Potom dal dve esá za sebou Š. Rzyman, blokom sa blysol Zeman a upravil na 16:17. Potom sériu slovenských chýb využili hostia a odskočili na 22:16. Nádej vlial Slovákom Vincent Rzyman dobrým útokom a esom (18:22). Belgicko si už náskok udržalo a druhý set získalo 25:18.

Favorit z Belgicka mal tretí zápas od začiatku v rukách. Po dobrom servise kvalitne bránil a robil menej chýb. V polovici setu viedli hostia 15:9, ale potom Slováci znížili zásluhou Suchaniča a esa Š. Rzymana na 11:15. Slováci ožili a po ese Vanča prehrávali už len 16:17. Koncovku však zvládlo lepšie Belgicko, set si pripísalo 25:21 a dosiahlo dôležité víťazstvo v boji o semifinále.

ďalší výsledok II. skupiny:

Ukrajina - Rusko 0:3 (-18, -14, -13)