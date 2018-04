Náš človek v Divadle Astorka pripomenie korupčnú kauzu kráľa Oravy

TASR

Na snímke herec Róbert Jakab počas tlačovej konferencie Divadla Astorka Korzo '90 k premiére hry Náš človek v Bratislave 11. apríla 2018. — Foto: TASR Dano Veselský

Bratislava 11. apríla (TASR) - Premiéru autorského divadla Mira Dacha a Jána Luterána Náš človek chystá bratislavské Divadlo Astorka Korzo '90. V novom titule pripomenie doteraz najväčšiu kauzu politickej korupcie v histórii bývalého Československa, ktorej hlavným aktérom bol vtedajší "kráľ Oravy". "Hľadali sme aktuálnu tému pre divadlo skôr ako nejaký text a dostala sa nám do rúk publikácia SAV o korupcii, kde sa táto kauza spomína," uviedol pre TASR po stredajšej verejnej generálke režisér Ján Luterán k novinke s mottom Kúpiť si možno každého, otázna je len jeho cena.

"Nevedel som o tejto kauze. Keď prebiehala, len som sa rodil na svet. Zaujala nás natoľko, že sme ju zobrali ako model a snažili sa cez model sveta toho 'nášho človeka' trošku hovoriť aj o tom, ako to asi funguje aj dnes, len v iných číslach a súvislostiach," doplnil k inscenácii s dokumentárnymi prvkami podľa skutočných udalostí. "Vytvorili sme text, ktorý bol kolážou dobových materiálov i autorského vkladu, ale ten text je nesmierne náročný aj pre hercov. Rytmus, ktorý sme vďaka autorovi hudby inscenácii dodali, nám pomáha prejsť cez ťažšie literárne veci. Rytmus je tam veľmi dôležitý, celú inscenáciu dynamizuje," vysvetlil Luterán.

V závere inscenácie zavedú tvorcovia divákov do fiktívneho múzea korupcie, kde sa na interaktívnych obrazovkách premietajú návštevníkom názory slovenských osobností na tému korupcie. V dokrútkach sa objavia napríklad Iveta Radičová, Milan Kňažko, Róbert Bezák, Juraj Nvota. Luterán priznáva, že pri písaní textu tvorcovia vychádzali z viacerých prameňov. Osobne tiež komunikovali s prokurátorom Ladislavom Hannikerom, ktorý mal prípad "kráľa Oravy" na starosti.

V hlavnej úlohe sa predstaví Róbert Jakab, ďalej účinkujú Matej Landl, Peter Šimun, Marián Labuda, Zuzana Konečná, Daniela Gudabová a. h., Dominika Žiaranová a. h., Tomáš Mrekaj a. h. Scénu navrhol Juraj Kuchárek, kostýmy Eva Kleinová, pod hudbu sa podpísal Daniel Fischer.

"Z komunizmu si pamätáme, že každého je možno si kúpiť, len je to otázka ceny. To je aj základným heslom tohto môjho človeka, pretože ja si tých všetkých kupujem," komentoval svoju postavu Jakab. "Bol to dosť ťažký skúšobný proces, veľa vecí sa počas neho formovalo, Jano Luterán a Miro Dacho nám ponúkali a my sme ponúkali nejaké veci, a z toho sa formovalo niečo, čo v tom nakoniec zostalo. Veľmi veľa bolo o diskusii na tému korupcia. Ponáranie sa do tej témy a celej kauzy, o ktorej to je, bolo pre mňa samého veľmi zaujímavé," podčiarkol na margo ústredného hrdinu, ktorého celé meno v inscenácii nezaznie - predstavuje akúsi vzorku Slováka. Duchom malého človeka, ktorý chce bez práce a námahy stúpať na spoločenskom rebríčku. Vždy si všetko dokáže zabezpečiť vďaka známostiam a skorumpovanosti, a to bez najmenších morálnych dilem. "Stanko si kupoval ľudí za stoličky, valašky, televízory, vybraný alkohol z bratislavskej diplomatickej predajne, atď., čo v porovnaní s dneškom sú absolútne drobnosti," dodal Jakab ku korupčnej kauze z obdobia normalizácie, do ktorej boli zapojení vysokí funkcionári komunistickej strany.