Zaspieval to ako pán a keby ho naživo počula Céline Dion, určite by mu tlieskala aj ona. Svojím skvelým výkonom totiž dokázal, že má jedinečný hudobný talent.

Abu v speváckej súťaži The Voice Kids Belgium. — Foto: Reprofoto/YouTube

BRUSEL 11. apríla (Dobré noviny) - Tento hit je svetoznámy a nesmrteľný. A zaspievať ho je obrovské sústo aj pre tie najväčšie hviezdy. Dokonca občas aj pre samotnú autorku. Céline Dion má však najnovšie obrovskú konkurenciu v malom hanblivom chlapcovi.

13-ročný Abu predviedol svoj talent v belgickej súťaži The Voice Kids. Chlapec, pripomínajúci "sivú myšku", prišiel na pódium s veľkou pokorou. Predsa len spievať pred porotcami a takým veľkým hľadiskom nie je na prvýkrát jednoduché.

Vybral si legendárnu skladbu My Heart Will Go On, ktorá sa preslávila vďaka Oscarom ovenčenému filmu Titanic. Pieseň svojím rozsahom taká náročná, že na nej "pohorí" množstvo ľudí. Preto niektorí ľudia v hľadisku sprvoti nemali voči chlapcovi veľké očakávania.

Len čo mu však réžia spustila hudbu, Abu sa dostal do svojho živlu. Už po prvých tónoch bolo jasné, že má neuveriteľný talent, čo ocenili aj samotní porotcovia, ktorí sa na neho chceli pozrieť.

Keď však skladba vygradovala a chlapec hravo odspieval vysoko položený refrén, ľuďom sa spravila "husia koža". Jeho nádherne sfarbený hlas a perfektne zvládnutá intonácia dostali porotu do takého "varu", že vyskočili na nohy a neveriacky otvárali ústa.

Pieseň nabitá emóciami oslovila aj divákov. Ešte neodspieval ani len štvrtinu skladby a "zhypnotizované" hľadisko mu venovalo standing ovation v kombinácii s búrlivým potleskom. Nie, nebola to čistá kópia Céline Dion. Extrémne talentovaný Abu pridal piesni svoj jedinečný štýl, čo mu prinieslo aj postup v súťaži. Už dnes je však všetkým jasné, že Abu je hviezda najväčšieho formátu a že do hudobného sveta jednoznačne patrí.