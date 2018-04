TASR

Stavebníctvo je pre Slovensko dôležité, dokáže stabilizovať ekonomiku

Stavebníctvo však trpí nedostatkom zamestnancov a výrazným rozdielom medzi priemernou mzdou v tomto sektore a priemernou mzdou v priemysle.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 11. apríla (TASR) – Stavebníctvo je pre Slovensko dôležité, pretože nie je závislé od ekonomického cyklu a v prípade krízy by mohlo pomôcť stabilizovať situáciu. Poukázal na to prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) Pavol Kováčik v stredu na tlačovej konferencii v Bratislave, kde zároveň priblížil aktuálny stav v tomto sektore.

Slovenské stavebníctvo sa podľa neho v súčasnosti vyvíja o niečo pomalšie, pričom ide predovšetkým o dopravnú infraštruktúru. "Prečo je stavebníctvo pre Slovensko dôležité - pretože je nízko dovozovo náročné, pretože je nezávislé od ekonomického cyklu, to znamená, že pokiaľ by prišla ďalšia kríza alebo ďalšie finančné problémy v iných častiach ekonomiky, stavebníctvo môže významným spôsobom stabilizovať," skonštatoval Kováčik.

Ďalej uviedol, že cez stavebníctvo pritečie na Slovensko najväčší objem dotácií z fondov Európskej únie (EÚ) a ďalších fondov. "Tieto dotácie, ktoré prídu z EÚ, z fondov, idú cez stavebné výkony, teda drvivá väčšina," spresnil s tým, že aj to je jeden z dôvodov, prečo je stavebníctvo veľmi dôležité.

Zároveň poukázal na medziročné kolísanie objemu verejných investícií najmä v oblasti infraštruktúry na Slovensku, čoho následkom dochádza k neefektívnosti. "Najlepšia pre stavbárov je, pokiaľ možno, kontinuálna, dlhodobá perspektíva, aby sa vedeli prispôsobiť, a to nám na Slovensku chýba," upozornil. Potrebný by podľa neho bol záväzný plán budovania infraštruktúry.

Stavebníctvo, ako dodal, tiež trpí nedostatkom zamestnancov a výrazným rozdielom medzi priemernou mzdou v tomto sektore a priemernou mzdou v priemysle. Problémom sektora je aj migrácia medzi priemyselnými odvetviami či vyšší priemerný vek zamestnancov. "Tým, že máme nedostatok absolventov škôl, tak nám populácia v stavebníctve každým rokom mierne starne," zdôraznil, pričom v súčasnosti je podľa neho priemerný vek zamestnanca v stavebníctve približne 47 rokov.

Podľa Kováčika treba zlepšiť podmienky podnikania v stavebníctve, a to aj v oblasti verejného obstarávania. "Bojujeme s tým, že seriózne stavebné spoločnosti, ktoré investujú do rozvoja technológií, ktoré investujú do rozvoja vlastných zamestnancov, do školení a tak ďalej, sú logicky drahšie, lebo s tým majú náklady, ako tí, ktorí to nerobia. Ale tí, ktorí to nerobia, dokážu byť lacnejší vo verejných obstarávaniach a vyhrávajú," podotkol. ZSPS v spolupráci s Asociáciou pre rozvoj infraštruktúry (ARI) pripravili pre Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) metodiku viackriteriálneho hodnotenia ekonomickej výhodnosti ponúk metódou "Best value".