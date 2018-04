Hra Remeselníci poukazuje na hranice ľudskej trpezlivosti

TASR

V hlavných postavách Alice a Manfréda, majiteľov vysnívaného domčeka v rekonštrukcii, diváci uvidia Henrietu Kecerovú a Stanislava Pitoňáka.

Na snímke skúška čiernej komédie Remeselníci pred premiérou v Štátnom divadle Košice 11. apríla 2018. Uprostred remeselník Róbert Šudík a majitelia bytu, vľavo Stanislav Pitoňák a vpravo Henrieta Kecerová. — Foto: TASR - František Iván

Košice 11. apríla (TASR) - Činohra Štátneho divadla (ŠD) Košice uvedie v piatok 13. apríla na javisku historickej budovy v réžii Michala Spišáka čiernu komédiu súčasnej dánskej autorky Line Knutzon Remeselníci. Hra je podľa režiséra o tom, kedy ľuďom dôjde trpezlivosť a dokedy sú ochotní klamať sami seba, že im okolie neklame.

"Základný dejový rámec je ten, že máme ústrednú dvojicu manželov, ktorí si kúpili malý domček na vidieku alebo na predmestí a ten rekonštruujú, vylepšujú. Najali si na to partiu remeselníkov. Remeselníci môžu byť dobrá firma, ktorá vám to spraví veľmi rýchlo v uspokojivej cene a môže to byť firma alebo partia, ktorá bude ťahať čas a nemožno sa jej zbaviť niekoľko mesiacov. Toto je ten prípad, že sa tých remeselníkov nevedia zbaviť. Ide o to, že kedy klamstvo vyjde na povrch, kedy ústrednej dvojici dôjde trpezlivosť a potom začnú konať, absurdne a úplne nezmyselne. Končí to veľmi zvláštne, skoro až tragicky," uviedol v stredu na tlačovej konferencii režisér Michal Spišák.

Podľa riaditeľa Činohry ŠD v Košiciach Milana Antola výber hry súvisí s tým, že po istom čase hľadali inscenáciu, ktorá bude zapadať medzi inscenácie ako Chrobák v hlave, Tom, Dick a Harry, Príbehy obyčajného šialenstva, čiže komédiu.

"Oslovili sme režiséra Michala Spišáka a prišiel s nápadom uviesť hru dánskej komédiografky Line Knutzon Remeselníci. Bolo to pred časom, ale zdá sa, že téma je do dnešných kultúrno-spoločenských, možno až politických súvislostí veľmi aktuálna, kedy sa hľadajú témy slušnosti, charakterov a v hre účinkuje skupina remeselníkov, s ktorými má možno každý z nás veľmi dobré skúsenosti, možno dobré, možno horšie. Hra končí dosť tragicky a verím, že vysporiadanie sa so slušnosťou u nás v spoločnosti nebude mať také dôsledky, ako v našej hre, ale v každom prípade je to hra, ktorú sa usilujeme inscenovať v skupine hier komédia," povedal Antol.

Dramaturgičkou novej inscenácie je Miroslava Košická, scénu navrhol Michal Lošonský a kostýmy Eva Kleinová. Hru do slovenčiny preložil Milan Žitný. V hlavných postavách Alice a Manfréda, majiteľov vysnívaného domčeka v rekonštrukcii, diváci uvidia Henrietu Kecerovú a Stanislava Pitoňáka. V ďalších postavách sa predstavia Adriana Ballová, Peter Cibula, Ľuba Blaškovičová, Róbert Šudík, Juraj Zetyák, Peter Čižmár, František Balog, Katarína Horňáková, Diana Semanová a Tomáš Diro.