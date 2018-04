TASR

Dnes o 13:22 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Nitrania chcú hrať spolu aj v reprezentácii SR, Mikúš: Teším sa na to

Tentokrát sa to podarilo, tréner Craig Ramsay si na dvojzápas Euro Hockey Challenge s Nemeckom vybral elitný útok HK Nitra - Matej Paulovič, Michal Krištof, Tomáš Mikúš.

Radosť Mateja Pauloviča v nitrianskom drese. — Foto: TASR/Henrich Mišovič

Piešťany 11. apríla (TASR) - Nestáva sa často, že sa do slovenskej reprezentácie dostane kompletná útočná formácia z jedného klubu. Tentokrát sa to podarilo, tréner Craig Ramsay si na dvojzápas Euro Hockey Challenge s Nemeckom vybral elitný útok HK Nitra - Matej Paulovič, Michal Krištof, Tomáš Mikúš.

Prví dvaja menovaní odohrali spolu celú sezónu a patrili medzi najproduktívnejších hráčov Tipsport Ligy. Svojimi výkonmi si vybojovali aj účasť na zimnej olympiáde v Pjongčangu. Mikúša zabrzdilo zranenie, pre ktoré vynechal vyše 20 zápasov a prišiel aj o šancu na ZOH. V nominácii na záverečnú prípravu pred MS však už nechýba.

"Tešíme sa z toho, že sme tu všetci traja, pretože hráme spolu skoro celú sezónu a bude pre nás výhoda, že sa poznáme a vieme o sebe na ľade. Bude to super. Uvidíme, či spolu nastúpime aj tu. To už je na tréneroch," povedal center formácie Krištof.

Motivácia predĺžiť si sezónu ani jednému z nich nechýba, prispel k tomu aj nevydarený záver tej klubovej. Nitrania vyhrali základnú časť TL, no v play off skončili v semifinále, keď podľahli Banskej Bystrici 0:4 na zápasy. "Začiatok tejto sezóny bol veľmi zlý, tam sme stratili veľa bodov, nehrali sme dobre. V októbri, novembri sa to už začalo otáčať na našu stranu, vyhrali sme veľa zápasov hlavne vonku a nakoniec sme skončili prví. O to väčšia škoda, že sme vypadli už v semifinále. Taký je život, teraz sme tu a treba sa sústrediť na reprezentáciu," pokračoval Krištof.

Rovnako to vníma aj Mikúš, ktorý si premiérovo oblečie dres reprezentačného A-tímu. "Po klubovej sezóne, ktorá sa nepodarila podľa predstáv a skončili sme už v semifinále, je fajn, že som tu. Som rád za túto príležitosť a uvidíme, ako to dopadne. V seniorskej reprezentácii som ešte nebol, takže som samozrejme vyzvedal od chalanov, čo sa bude diať a ako to bude prebiehať," uviedol.

Premiérový štart mu uľahčia práve "parťáci" spod Zobora. "Nestáva sa často, že by do seniorskej reprezentácie zobrali celú jednu lajnu z nejakého mužstva. O to viac je to pre nás lepšie, že si rozumieme a keby sme hrali spolu v útoku aj v národnom drese, bolo by to fajn. Teším sa na to," uviedol Mikúš, ktorý by sa v národnom drese mohol stretnúť s ešte jedným veľmi blízkym človekom. Je ním jeho starší brat Juraj, ktorý v prebiehajúcej sezóne pôsobil v Slovane a dohral ju v Litvínove.

Slovákov čakajú cez víkend ďalšie dva zápasy v rámci Euro Hockey Challenge. Po úvodných výrazných prehrách vo Švédsku chcú v Nemecku obstáť podstatne lepšie. Nebudú to však mať ľahké, stretnú sa totiž so striebornými medailistami zo ZOH v Pjongčangu. "O to väčší zážitok to pre mňa bude, keďže viem, že je to v podstate na pár zmien mužstvo, ktoré získalo na ZOH striebro. O to viac sa budem snažiť," povedal T. Mikúš. "Hrajú taký silový hokej, aj na olympiáde sa tým presadili, všetko to boli výsledky o jeden gól. My musíme hrať najmä dobre zozadu, ak nedostaneme góly, tak určite môžeme vyhrať," dodal Krištof.