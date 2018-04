TASR

Nový CT prístroj vo fakultnej nemocnici v Žiline skvalitní diagnostiku

Ilustračné foto. — Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Žilina 11. apríla (TASR) – Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) v Žiline sa pripravuje na výmenu starého CT prístroja za nový, ktorý prinesie modernejšiu a kvalitnejšiu diagnostiku. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Lenka Záteková.

"Nové CT vysúťažilo ministerstvo zdravotníctva v balíku s ostatnými pre ďalšie nemocnice na Slovensku. Doviezť by ho mali na prelome apríla a mája, kedy chceme okamžite začať so stavebnými prácami, aby bolo čo najskôr v prevádzke," uviedol generálny riaditeľ FNsP v Žiline Igor Stalmašek.

Doplnil, že výmena dočasne obmedzí vyšetrenia od 1. do 23. mája. "Pacientov nebudeme vyšetrovať počas troch týždňov. O urgentné stavy bude, samozrejme, postarané, no plánované vyšetrenia prebehnú sčasti ešte v apríli alebo už s novým tomografom,“ dodal Stalmašek.

FNsP Žilina doteraz využíva sedemročný prístroj, ktorý v máji presťahuje do priestorov urgentného príjmu, čím skvalitní a zrýchli poskytovanie akútnej zdravotnej starostlivosti.

Podľa primárky oddelenia rádiológie Jarmily Hrtánkovej sa moderná diagnostika posúva vpred veľmi rýchlo, preto chcú tomuto trendu prispôsobiť aj prístrojové vybavenie. "Postupne sa nám to darí aj vďaka výmene CT. Čakáme tiež na nový digitálny röntgen, ktorý výrazne skvalitní našu prácu a pre pacienta to bude znamenať rýchlejšie a šetrnejšie vyšetrenia," podotkla Hrtánková.

Pôvodný tomograf spustili v Žiline do prevádzky koncom septembra 2011 a do 10. apríla 2018 na ňom zrealizovali už 57.443 vyšetrení. "Za minulý rok išlo o 10.454 skenovaní. Mesačne tak urobíme priemerne 870 vyšetrení, a to nielen objednaných, ale aj hospitalizovaných pacientov a samozrejme, všetky urgentné stavy," doplnila primárka rádiológie.

Nové CT bude mať 64 detektorov s vysokou rozlišovacou schopnosťou, čo umožní lekárom získať kvalitnejšie rekonštrukcie obrazov pri predoperačnej príprave. "Tomograf zabezpečí výrazne nižšiu úroveň radiačnej záťaže, vďaka otvoru gantry prinesie pacientom väčšie pohodlie a pre zdravotníkov zase lepší ergonomický prístup. Veľkou výhodou je nosnosť stola, dokážeme vyšetrovať pacientov s hmotnosťou až do 207 kilogramov," priblížila Hrtánková. Novinkou je rozšírené softvérové vybavenie, umožňujúce virtuálnu kolonoskopiu, angiografické vyšetrenia ciev na končatinách, mozgu alebo v bruchu či špeciálny onkologický softvér na vyšetrovanie rakoviny.