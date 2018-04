Koukalovej PRIZNANIE: S touto zákernou chorobou som bojovala dlhé roky

TASR

Česká biatlonistka Gabriela Koukalová. — Foto: TASR/AP

Praha 11. apríla (TASR) - Česká biatlonová hviezda Gabriela Koukalová priznala, že desať rokov trpela anorexiou. Otvorenú spoveď o duševnej chorobe, spočívajúcej v odmietaní jedla a skreslených predstavách o vlastnom tele, zahrnula v knihe Iná Gabriela Koukalová, ktorá v týchto dňoch prichádza na pulty.

Koukalová pre obavy z nadváhy často vyzvracala všetko jedlo, ktoré zjedla. "A v noci sa potom jej telo zobudilo vysilením a potrebovalo do seba 'nafutrovať' všetko, čo našlo," opísal jej stavy manžel Petr Koukal. Spúšťačom problémov mal byť už jej tréner v juniorskej reprezentácii, ktorý ju kritizoval za jej nadváhu. "Možno to nemyslel zle. Možno to bolo len z nedostatku znalosti psychológie a práce s mládežou. Úplne dobre však asi neodhadol, ako sa správať k dospievajúcim dievčatám a čo spôsobí, keď mladej pretekárke povie, že je tučná ako prasa," povedala Koukalová. "Raz, to som mala možno menej kíl než teraz, ma postavil pred zrkadlo. Povedal, nech sa pozriem, aké je to hrozné. Vyvrcholilo to tým, že mi hodil jedlo do záchoda."

Odvtedy sa snažila za každú cenu schudnúť. Vyskúšala niekoľko typov diét, stále si strážila hmotnosť. Prežívala však dni, keď zvracala až osemkrát denne. Inokedy jedla po vzore modeliek odličovacie tampóny namočené vo vode, ktoré boli jej jediné jedlo za celý deň. "Bola som hrozná, veľmi sa za to hanbím. Nie je jednoduché o tom hovoriť," uviedla dnes 28-ročná Koukalová, ktorá s takými problémami dokázala získať na ZOH 2014 v Soči dve medaily.

Podľa manžela sa jej stavy prelievali od anorektických k bulimickým. Vážny problém začal riešiť až v roku 2015 expert na výživovú a medicínsku intervenciu u športovcov Richard Pfleger. Pred sezónou 2015/16 sa Koukalová uzdravila, vzápätí získala veľký glóbus pre víťazku Svetového pohára i titul majsterky sveta.

Tento rok prišla o ZOH v Pjongčangu pre pretrvávajúce bolesti lýtok. "Mohli byť aj psychosomatického pôvodu," pripustil Pfleger. Jej návrat na biatlonovú scénu je neistý. O anorexii a bulímii sa však rozhodla prehovoriť preto, aby varovala ostatných. "Nechcem, aby sa ďalší mladí športovci stali obeťou vlastnej nevedomosti," dodala najlepšia biatlonistka českej histórie.