TASR

Dnes o 12:23 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Na Slovensko privezú relikvie sv. Rity, patrónky v ťažkých situáciách

Život manželky a matky bol otrasený vraždou manžela, zabitého pre rodové spory. Rita odpustila všetkým tým, čo jej spôsobili bolesť.

Veriaci. Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP

Košice 11. apríla (TASR) – Na Slovensko privezú relikvie svätej Rity z Cascie. Ženy, ktorá odpustila vrahom svojho manžela, a zároveň patrónky v ťažkých a bezvýchodiskových situácií. Relikvie privítajú 27. apríla v Kláštore svätého Augustína v Košiciach.

"Ide o relikvie prvého stupňa – kostičky z ruky svätice, ktoré sú uložené v medenej ruži vo výške 50 centimetrov," uviedol prior a predstavený komunity a rehole augustiniánov na Slovensku Juraj Pigula.

Príchod relikvií je súčasťou príprav na slávnostnú konsekráciu kostola sv. Rity, ktorou sa metropola východu podľa jeho slov stane unikátnym miestom. Bude v nej prvý kostol zasvätený tejto svätici na Slovensku. Kostol, okrem iného, ponúkne podzemný priestor, kde budú relikvie uložené. Konsekrácia kostola sa uskutoční 8. mája 2018 o 10.30 h.

"Svätá Rita vždy bola a je pri všetkých, ktorí sa k nej utiekajú vo svojom trápení či už v manželstve, práci, rodine. Je to aktuálna svätica, ktorá nám všetkým ponúka, ako môžeme prežívať svoj každodenný život – vedieť odpustiť. Aj keď je to pre nás mnohých snaha na celý život, musíme to skúšať, znova a znova každý deň," vysvetlil Pigula.

Relikvie privítajú za účasti miestnej augustiniánskej komunity, emeritného arcibiskupa - metropolitu Mons. Alojza Tkáča, talianskeho arcibiskupa Mons. Renata Boccarda, rektora sanktuária sv. Rity, predstaviteľov partnerských miest Košíc a Cascie, ako aj širokej verejnosti.

Svätá Rita sa narodila v roku 1381 a zomrela 22. mája 1457. Tieto dva dátumy nie sú isté, ale boli prijaté za oficiálne pápežom Levom XIII 24. marca 1900, keď ju vyhlásil za svätú. Rita sa narodila v Roccaporene. V šestnástich rokoch sa vydala za Pavla di Ferdinando Mancini, mladíka dobre založeného, ale hnevlivej povahy. Mali spolu dvoch synov.

Život manželky a matky bol otrasený vraždou manžela, zabitého pre rodové spory. Rita odpustila všetkým tým, čo jej spôsobili bolesť. Synovia, naopak, ovplyvnení prostredím a rodinou, boli pohnutí k pomste. Matka, aby zabránila krutosti, žiadala od Boha radšej ich smrť, než aby sa poškvrnili krvou. Obaja zomreli pre chorobu v mladom veku.

Vdova Rita dokázala dosiahnuť uzmierenie pre obidve rodiny. Až potom mohla uskutočniť dávnu túžbu a vstúpiť do augustiniánskeho kláštora sv. Márie Magdalény v Cascii. Žila tam 40 rokov, slúžiac Bohu a blížnym s ušľachtilou radosťou a pozornosťou voči ich ťažkostiam. Bola uctievaná ako svätá hneď po smrti. Rita bola uložená do skromnej truhly a kláštor sa hneď po pohrebných obradoch stal cieľom nepretržitého putovania veriacich. V roku 1628 ju vyhlásili za blahoslavenú a v roku 1900 za svätú.