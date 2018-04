TASR

Dnes o 12:22 čítanie na minútu 0 zdieľaní M. Kňažko sa predstavil v Bruseli v monodráme o antisemitizme

Do Bruselu sa hra dostala na pozvanie platformy Czech Fun Club.

Na archívnej snímke herec a bývalý politik Milan Kňažko. — Foto: TASR/Jakub Kotian

Brusel 11. apríla (TASR) - S vážnou a stále aktuálnou témou antisemitizmu a rasizmu zavítal v utorok večer medzi Slovákov a Čechov v Bruseli slovenský herec Milan Kňažko. V bruselskom divadle Marni sa predstavil v monodráme Shylock kanadského autora Marka Leirena-Younga, ktorú naštudovalo pražské Divadlo Na Jezerce.

Inscenáciu o antisemitizme a prehnanej politickej korektnosti sa Divadlo Na Jezerce pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa rozhodlo predstaviť aj za hranicami Českej republiky a Slovenska. Do Bruselu sa hra dostala na pozvanie platformy Czech Fun Club, za ktorou stojí súčasný šéf Zastúpenia Európskej komisie v Bratislave Ladislav Miko.

Kňažko, ktorý za túto hru získal v roku 2016 Cenu Thálie, v rozhovore pre TASR ocenil, že publikum - viac ako 250 divákov - bolo veľmi vnímavé a citlivé.

"Tá hra sa síce začína o antisemitizme, ale je o rasizme, o politickej korektnosti. O tom, že nie sme schopní si porozumieť, nenazývame problémy pravými menami a neriešime ich. Dostávame sa do pavučiny vlastných nedorozumení, z ktorých potom nevieme nájsť východisko," opísal Kňažko význam hry, ktorá je postavená na známej postave zo Shakespearovej komédie Kupec benátsky.

Slovenský herec upozornil, že v kontexte politického a spoločenského diania v Európe ide o tému stále aktuálnu. Dodal, že v mnohých krajinách Európy, vrátane Slovenska, ľudia s týmito problémami zápasia a kladú si viac otázok, než dostávajú odpovedí. V tejto súvislosti zdôraznil, že umenie má byť každodenným zrkadlom našej doby.

"Divadelné umenie má nielen právo, ale aj povinnosť ovplyvňovať verejnosť, ukazovať odvrátenú tvar vecí, ktoré sa často snažia tí, ktorí sú pri moci, zamaskovať niečím iným, či už je to populizmus, alebo sú to nejaké - v úvodzovkách - ústretové kroky voči sociálnym či etnickým vrstvám. Ale robia to účelovo, nie sú to skutočné riešenia, sú to len záplaty na diery, ktoré nebudú dlho fungovať," uviedol Kňažko.

Zároveň však dodal, že ak umenie môže reagovať, upozorňovať a varovať verejnosť, pomenovávať veci pravým menom, konkrétne zmeny závisia od politických mechanizmov a politikov samotných.

Spravodajca TASR Jaromír Novak