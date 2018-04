TASR, Dobré noviny

Jediná prístupná jaskyňa na západnom Slovensku je otvorená: Nazrite do jej tajomných útrob

Kto ste už toto čarovné miesto navštívili?

— Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Smolenice 8. apríla (TASR) – Driny, jediná sprístupnená jaskyňa na západnom Slovensku, otvorila v novej sezóne svoje brány s príchodom apríla. Aj tento rok očakávajú návštevníkov jej úzke puklinovité chodby s výzdobou v dĺžke 450 metrov. Vlani si cestu do jaskyne s konštantnou teplotou niečo málo nad sedem stupňov Celzia našlo 38.000 návštevníkov. Ich počet každým rokom stúpa.

„Aktuálne máme otvorené okrem pondelka od 10. do 14. hodiny, v júni od 9. do 16. hodiny a počas prázdnin to bude od 10. do 17. hodiny,“ informoval správca Drín Peter Zvonár. O návštevníkov sa starajú dvaja kmeňoví zamestnanci a v sezóne zhruba päť brigádnikov-vysokoškolákov, ktorí robia sprievodcovské služby. Jaskyňu si za deň prejdú niekedy aj osemkrát.

„Návštevnosť ovplyvňuje, samozrejme, počasie a konkurenciou sú pre nás aj obchodné centrá, kam si rodinky vyjdú neraz aj na celý deň,“ dodal Zvonár. Oni v jaskyni ponúkajú nevšedné zážitky počas cesty do útrob zeme, 35 minút trvajúcu prechádzku so 151 schodmi a prevýšením desať metrov. Od parkoviska v rekreačnom stredisku Jahodník je vchod do tejto národnej prírodnej pamiatky vzdialený asi jeden kilometer lesnou cestou hore kopcom.

Chodby Drín dostali názvy ako Chodba spolupracovníkov, Beňovského chodba, Sieň Slovenskej speleologickej spoločnosti. Podzemné priestory dekoruje bohatá sintrová výplň, pre ktorú sú typické záclony so zúbkovitým lemovaním. Ďalej sú zastúpené sintrové vodopády, náteky, pagodovité stalagmity a rôzne formy stalaktitov. Vyskytujú sa aj sintrové jazierka napĺňané presakujúcou atmosférickou vodou. Driny sú zaujímavé aj pre netopierov, doteraz v jaskyni zistili 11 druhov. Najpočetnejší je podkovár krpatý.

Oficiálnymi objaviteľmi jaskyne sa v roku 1929 stali Ján Banič a Imrich Vajsábel za pomoci rodáka, svetového vynálezcu padáka Štefana Baniča, no záhadnú dieru na Drinkovom vrchu Malých Karpát poznali miestni už v 19. storočí. Prvých 175 metrov jaskyne sprístupnili už v roku 1935. Po provizórnom elektrickom osvetlení z roku 1939 boli Driny v roku 1943 napojené na verejnú elektrickú sieť. Jaskyňa je zaujímavá tiež zo zdravotného hľadiska, po jednej prehliadke získa ľudské telo toľko látok, koľko je v jednej kalciovej injekcii.