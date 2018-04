Dominika Dobrocká

Rodičia urobili najťažšie rozhodnutie v živote. Keď odpájali ich synčeka od prístrojov, stalo sa to, v čo už ani nedúfali

Dvojročný bojovník sa nevzdal a nad vážnou chorobu zvíťazil. Predchádzalo tomu najťažšie rozhodnutie rodičov a obrovský zázrak.

DERBY 11. apríla - Rodina Dylana Askina si posledné roky prešla naozaj nezávideniahodnou cestou. Malý chlapec musel byť na Vianoce v roku 2015 náhle prevezený do nemocnice. Jedno z pľúc mu úplne zlyhalo a druhé bolo na 80 % pokryté cystami. Dylanovi bola diagnostikovaná pľúcna histiocytóza Langerhansových buniek, čo je zriedkavá forma rakoviny pľúc, ktorá postihuje len desať miliónov ľudí. V dobe, kedy chlapec bojoval s chorobu, objavila sa u neho bakteriálna pneumónia a upadol do kómy.

Prešli tri mesiace a Dylanovi rodičia si od lekárov vypočuli tie najhoršie slová. Chlapcov stav sa vôbec nezlepšoval a nič opaku nenasvedčovalo. Zničení a zúfalí rodičia súhlasili so odpojením svojho chlapca od prístrojov. „Povedali nám, že to vyzerá zle a že syna už nedostaneme naspäť. Všetky prístroje pracovali na maximum, avšak nič nepomáhalo. Chceli sme ho pokrstiť, a tak prišla rodina z celého sveta, aby sa navždy rozlúčili s naším chlapcom,“ spomína Dylanova mamička Kerry. Najťažší deň ich života sa odohrával na Veľký piatok, v deň, kedy kresťania spomínajú na smrť Ježiša Krista.

V momente, ako bolo všetko pripravené na odpojenie dvojročného chlapca, jeho srdcová frekvencia sa vrátila do normálu. Rodičia okamžite lekárov zastavili a prikázali im čakať. Ich bojovník sa totiž ešte nevzdával. Počas nasledujúcich dvoch dní sa Dylanov zdravotný stav rapídne zlepšil a lekári ho poslali domov na Veľkonočnú nedeľu. Dnes má chlapček štyri roky a podľa informácií od rodičov rakovina, ktorá ho trápila, úplne ustúpila. Lekári aj rodičia pomenovali túto skúšku „Veľkonočným zázrakom“. „Nie sme veľmi nábožensky založení, avšak verím, že to bol zázrak. Keď sme nášmu najstaršiemu synovi povedali, čo sa stalo, jeho reakcia znela: ´Je to ako Ježiš, keď vstal z mŕtvych.´“ opísala najšťastnejšiu chvíľu v živote mamička Kerry.