TASR

Dnes o 10:11 Majitelia áut v Poprade sa môžu zapojiť do akcie v kauze dieselgate

Poškodených zo Slovenska, Slovinska, Švajčiarska a Nemecka, ktorých sa dieselgate týka, by mala zastupovať americká právnická kancelária.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/AP

Poprad 11. apríla (TASR) - Takmer 700 slovenských majiteľov áut s manipulovaným softvérom už zareagovalo na výzvu Spoločnosti ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) Poprad zapojiť sa do kolektívnej akcie Európanov. Jej cieľom je žiadať odškodnenie pre majiteľov vozidiel postihnutých emisným škandálom známym ako dieselgate. "Pokračujeme v zbere registrácií a pracujeme na tom, aby sa informácia o tejto medzinárodnej akcii dostala do širokého povedomia. Registrovať sa môžu aj v poradí druhí a následní majitelia, firemné vozidlá i autá fyzických osôb, dôležité ale je, aby bolo auto kúpené od 1. januára 2009 do 15. septembra 2015," upozornila Petra Vargová Čakovská, projektová manažérka S.O.S., ktoré je členom Európskej spotrebiteľskej organizácie BEUC.

Majitelia automobilov sa môžu registrovať na stránke sk.myright.com. Prihlásiť sa môžu aj vlastníci vozidiel, ktoré boli v kúpené v zahraničí, ale sú registrované na Slovensku, autá, ktoré ešte neprešli úpravou, aj tie, ktoré už v servisoch boli.

Poškodených ľudí zo Slovenska, Slovinska, Švajčiarska a Nemecka, ktorých sa dieselgate týka, by mala zastupovať americká právnická kancelária, ktorá spolupracuje s členmi Európskej spotrebiteľskej organizácie BEUC. "Všetky právne služby sú bezplatné a majitelia nebudú znášať žiadne finančné náklady súvisiace s prípadným súdnym procesom. Len v prípade úspechu bude účtovaná provízia vo výške 35 percent zo sumy, ktorú reálne vymôžeme v prospech majiteľov vozidiel. Našou snahou je domôcť sa práva a otestovať mieru vymožiteľnosti práv veľkého množstva poškodených vo viacerých členských štátoch súčasne. Zároveň je to výzva a test aj pre samotných slovenských majiteľov áut, či chcú a dokážu podanú ruku prijať a zapojiť sa," poznamenala Vargová Čakovská.

V Nemecku sa do výzvy zapojilo 15.000 vlastníkov áut, v Slovinsku ich bolo asi 6500. Viacerým členským krajinám EÚ, tak ako Slovensku, podľa Vargovej Čakovskej stále chýbajú mechanizmy kolektívnej ochrany práv, preto je pre spotrebiteľov ťažšie spojiť sily a konať spoločne. "Ak sa ukáže, že aj Slováci chcú o svoje právo zabojovať a budeme mať minimálne tisíc registrácií, pripojíme sa k medzinárodnej akcii. Verím však, že ich bude oveľa viac, pretože máme jednoznačne unikátnu príležitosť uchádzať sa o odškodnenie spolu s desaťtisícmi iných Európanov, čo šancu na úspech výrazne zvyšuje," dodala.