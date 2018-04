TASR

LIGA MAJSTROV: Real Madrid a Bayern majú namierené do semifinále

Oba tímy si pred domácimi štvrťfinálovými odvetami vytvorili výbornú východiskovú pozíciu. Real zvíťazil na pôde Juventusu Turín 3:0, Bayern triumfoval pred týždňom na štadióne FC Sevilla 2:1.

Bratislava 11. apríla (TASR) - Futbalisti Realu Madrid a Bayernu Mníchov sú na najlepšej ceste postúpiť do semifinále Ligy majstrov 2017/18. Oba tímy si pred stredajšími domácimi štvrťfinálovými odvetami vytvorili výbornú východiskovú pozíciu. Real zvíťazil v repríze vlaňajšieho finále na pôde Juventusu Turín 3:0, Bayern triumfoval pred týždňom na štadióne FC Sevilla 2:1.

Realu bude na Santiago Bernabeu pre kartový trest chýbať kapitán Sergio Ramos, zranený je ďalší obranca Nacho. Veľkou zbraňou "bieleho baletu" by mal byť opäť Cristiano Ronaldo, ktorý sa v Turíne zaskvel dvomi gólmi a skóroval aj v nedeľňajšom madridskom derby proti Atleticu (1:1). V uplynulých desiatich dueloch vo všetkých súťažiach nastrieľal až 20 gólov. Ak v stredu nastúpi, bude to bude jeho 150. zápas v LM. "Cristiano má fantastickú formu a jeho prínos pre Real je obrovský. Dokáže tímu pomôcť vtedy, keď to najviac potrebuje a strieľa dôležité góly. Hoci máme pred odvetou sľubný náskok, musíme byť ostražití. V Lige majstrov sú všetky zápasy komplikované a Juventus určite nepredá kožu lacno, v priebehu 90 minút sa vo futbale môže stať všeličo," uviedol pre oficiálnu webovú stránku Realu krídelník Lucas Vasquez, ktorý pre zranenie členka vynechal pondelňajší tréning.

Juventus sa v talianskej Serii A počas uplynulého víkendu vytrápil s nováčikom z Beneventa. Dvakrát prišiel o jednogólové vedenie, no v závere zabral a vďaka triumfu 4:2 si na čele tabuľky udržal štvorbodový náskok pred SSC Neapol. V Madride bude trénerovi Massimilianovi Allegrimu chýbať argentínsky úroční Paulo Dybala, ktorý videl v úvodnom zápase červenú kartu. Kouč "starej dámy" je pred odvetou realista. "Pokúsime sa hrať náš futbal a podať čo najlepší výkon. Zvíťaziť na pôde Realu 3:0 či 4:1 a otočiť dvojzápas v náš prospech je však prakticky nemožné. Musel by sa stať zázrak, tretí inkasovaný gól v domácom súboji zmaril naše šance," priznal Allegri. Ešte žiadnemu tímu v histórii LM sa nepodarilo postúpiť po domácej prehre 0:3. Real sa môže dostať medzi štvoricu najlepších ôsmykrát za sebou.

Bayern pôjde do odvety proti Seville povzbudený ziskom rekordného 28. nemeckého titulu, šiesteho v jednej sérii. Bavori majú päť kôl pred koncom bundesligy na čele obrovský náskok dvadsať bodov. Teraz chcú všetko podriadiť snahe zopakovať rok 2013, keď pod vedením trénera Juppa Heynckesa slávili treble. "Nálada je výborná, v kabíne bolo počas osláv titulu pivo aj šampanské, ale sezóna beží ďalej. A ak sa bude dať, chceme v nej ešte niečo uchmatnúť. Preto sa hneď po krátkej oslave treba sústrediť na stredu, pretože chceme ísť jednoznačne do semifinále," vyhlásil šéf predstavenstva Bayernu Karl-Heinz Rummenigge. Heynckes ťahá v LM dvanásťzápasovú víťaznú sériu. Vo vypredanej Alianz aréne mu bude chýbať čílsky stredopoliar Arturo Vidal, ktorý v Seville utrpel zranenie kolena. Rakúsky reprezentant David Alaba sa po problémoch s chrbtom už zapojil do tréningového procesu, nad jeho štartom však visí otáznik.

Sevilla v sobotu v La Lige prehrala na pôde Celty Vigo v zostave so slovenským stredopoliarom Stanislavom Lobotkom hladko 0:4. Zverenci talianskeho trénera Vincenza Montellu neustrážili Iaga Aspasa, ktorý sa blysol hetrikom. Mexický obranca Miguel Layun verí, že v Mníchove podajú Andalúzania diametrálne odlišný výkon. "Máme šancu dosiahnuť historický úspech a prvýkrát postúpiť do semifinále najprestížnejšej európskej klubovej súťaže. V domácom prostredí sme proti Bayernu mohli dosiahnuť oveľa priaznivejší výsledok, za stavu 1:0 sme však nevyužili šance a potom sme dvakrát inkasovali po tečovaných strelách. Ešte však nie je nič stratené. Ak zopakujeme výkon z osemfinálovej odvety na pôde Manchestru United, môžeme sa postarať o prekvapenie," povedal pre španielsku Marcu mexický reprezentant, ktorý je v Seville na hosťovaní z FC Porto.