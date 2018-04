TASR

Lubyová diskutovala s vedením PF KU v Ružomberku o reformách

Martina Lubyová, archívna snímka. — Foto: TASR Pavel Neubauer

Ružomberok 10. apríla (TASR) – Pretavenie poznatkov a skúseností pedagógov z praxe do reformného procesu školstva bolo témou utorkového rokovania ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Martiny Lubyovej (nominantka SNS) s vedením Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity (PF KU) v Ružomberku.

„Konkrétne išlo o zákon o kvalite vo vysokom školstve, ktorý na budúci týždeň predkladáme na legislatívnu radu vlády a novelu zákona o vysokých školách," priblížila Lubyová.

Hovorilo sa tiež o ďalších poznatkoch z praxe, napríklad o skvalitnení prípravy pedagógov na vysokých školách na Slovensku. „Tiež sme sa rozprávali o niektorých problémoch vysokého školstva ako je rozdelenie prostriedkov v rámci komisií, grantových schém a prístupnosť týchto prostriedkov, konkrétne pre pedagogické fakulty," doplnila ministerka.

Zo strany pracovníkov fakulty zaznel podľa Lubyovej podnet, aby sa oddelilo hodnotenie vedeckej a pedagogickej činnosti. Pedagogické fakulty totiž často vnímajú ako hendikep, že sú nútené aj do vedeckej činnosti, pričom by sa chceli špecializovať hlavne na učiteľstvo.

Dekana PF KU v Ružomberku Petra Kršku zaujímalo, ako bude smerovaná reforma a aký postoj zastáva ministerstvo školstva k pedagogickým fakultám, ktoré majú v prvom rade vzdelávať kvalitných učiteľov. „Keď sa študentom chceme venovať v otázke pedagogického pôsobenia, zostáva nám na to minimum priestoru. Kritériá sú nastavené tak, že pedagógov pasujú skôr do úloh vedecko-výskumných pracovníkov," podotkol Krška s tým, že pedagógovia by chceli viac pracovať so študentmi a fakulta by mala byť hodnotená na základe kvality absolventa.