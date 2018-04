TASR

Dnes o 08:16 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Tréner Blashill povedie Detroit aj v nasledujúcej sezóne

Štyridsaťštyriročný kouč tak bude na striedačke Detroitu pôsobiť štvrtú sezónu.

Tréner Detroitu Red Wings Jeff Blashill — Foto: TASR/AP

Detroit 10. apríla (TASR) - Hokejistov Detroitu Red Wings povedie aj v nasledujúcej sezóne zámorskej NHL tréner Jeff Blashill. Informovala o tom utorok agentúra AP potom, ako generálny manažér "červených krídiel" Ken Holland oznámil verdikt klubového vedenia.

Detroit dva roky za sebou neprešiel do play off. Predtým sa mu to podarilo 25-krát v sérii. Štyridsaťštyriročný kouč tak bude na striedačke Detroitu pôsobiť štvrtú sezónu.

Blashill bude tiež hlavným trénerom USA na blížiacom sa svetovom šampionáte v Dánsku, v úlohe jeho asistentov sa predstavia Dan Bylsma, Don Granato a Seth Appert. Američania odštartujú svoje účinkovanie v základnej B-skupine 4. mája zámorským derby proti Kanade. V Herningu sa ešte stretnú s Dánskom, Nemeckom, Lotyšskom, Kórejskou republikou, Nórskom a Fínskom.