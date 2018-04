Kuzminová s chuťou pokračovať ďalej: V akej forme, ešte uvidím

TASR

Kráľovná biatlonovej stopy, ktorá sa stala jednou z hlavných hviezd na ZOH v Pjongčangu, myslí na svoju biatlonovú budúcnosť zatiaľ bez prevratných zmien.

Banská Bystrica 10. apríla (TASR) - Banská Bystrica 10. apríla TASR) - Kráľovnou biatlonovej stopy sa stala Anastasia Kuzminová. Olympijská víťazka, trojnásobná medailistka na ZOH v Pjongčangu, zasadla na trón už siedmykrát. Jej piedestál v 24. ročníku vyhlásenia sa spojil s historicky najúspešnejšou sezónou pre slovenský biatlon i pre samotnú Kuzminovú.

Tridsaťtriročná Kuzminová vynikla nielen v Pjongčangu, ale aj vo Svetovom pohári. Až do samého záveru bojovala o veľký krištáľový glóbus udeľovaný za celkové prvenstvo v seriáli, napokon skončila druhá, len o tri body za Fínkou Kaisou Mäkäräinenovou. Svoje výnimočné výsledky ozdobila dvoma malými glóbusmi za prvenstvá v šprinte a stíhačke, v sezóne dovedna v pretekoch SP zvíťazila päťkrát.

Na slávnostnom vyhlásení v Robotníckom dome v Banskej Bystrici sa udeľovalo viacero ocenení, či už pre najvýraznejšie talenty, alebo za rebríčky Viesmann pohára jednotlivcov i klubov. V zime na pohári štartovalo dovedna 228 biatlonistov z 24 klubov, z nich najviac bodov nazbieral KB Valaská-Osrblie. Najlepším mládežníkom sa stal Tomáš Sklenárik z ŠK Železiarne Podbrezová.

Oceňoval sa aj významný výsledok v sezóne. V letnej patril miešanej štafete v zložení Paulína Fialková, Ivona Fialková, Tomáš Hasilla, Matej Kazár za druhé miesto, za rovnako druhé Paulíne Fialkovej a za tretie Tomášovi Hasillovi v rýchlostných pretekoch na MS v biatlone na kolieskových lyžiach v ruskom stredisku Čajkovskij.

V zimnej sezóne sa ocenenie za významný výsledok spájalo so ženskou štafetou v zložení Paulína Fialková, Anastasia Kuzminová, Ivona Fialková a Terézia Poliaková za piate miesto na ZOH v Pjongčangu. Rovnako piatym miestom na ZOH na seba upozornila vo vytrvalostných pretekoch Paulína Fialková, ktorá sa v samom závere sezóny dočkala premiérovo aj umiestenia na stupňoch vďaka 2. priečke v mass pretekoch SP v ruskom Ťumeni.

Verejné poďakovanie patrilo celému realizačnému tímu, ktorý prispel na úspechy biatlonu v sezóne, jednotlivo trénerom Danielovi Kuzminovi, Anne Murínovej, Milanovi Gašperčíkovi, hlavnému servismanovi Dušanovi Otčenášovi, fyzioterapeutovi Denisovi Freundenfeldovi a lekárom Ernestovi Cabanovi a Vladimírovi Vachalíkovi.

Poďakovanie za reprezentáciu prijali po ukončení kariéry Miroslav Matiaško a Jana Daubnerová-Gereková.

Anastasia Kuzminová, Kráľovná biatlonovej stopy, ktorá sa stala jednou z hlavných hviezd na ZOH v Pjongčangu, myslí na svoju biatlonovú budúcnosť zatiaľ bez prevratných zmien. Žiadny koniec, žiadne symbolické vešanie malokalibrovky na klinec, žiadne hodenie bežiek do kúta. V akej forme sa však bude biatlonu venovať, je otázne. Ponúka sa podoba vrcholová, ktorá by nadviazala úspešnosťou na uplynulú sezónu, no aj úspornejšia, spojená s konzultačnou rolou pri reprezentačných tímoch.

"Ani neviem, čo po takej sezóne, dlhej a výnimočnej, povedať," vyznala sa z pocitov. "Hlavné ciele som splnila, potešili sme fanúšikov, a to je veľký odrazový mostík pre budúcnosť biatlonu na Slovensku. Po olympiáde som bola maximálne spokojná, aj som si hovorila, že je najlepší čas skončiť a nemá zmysel sa ďalej naháňať za menšími cieľmi. Ten nevydarený úplný koniec sezóny mi naznačil, že to nemalo takto byť. Ešte víri vo mne emócia, ktorá ma presviedča, že by som mala zabojovať o ďalšie pekné chvíľky."

Nasťu presviedčali najbližší ľudia, aby skončila. "Veľa fanúšikov sa však aj ozvalo, že nie, vydrž. Sezóna mi dala veľa odpovedí na otázky. Skúsenosti by som chcela rýchlo odovzdať a bola by veľká chyba odložiť ich na poličku. Prišla som na veľa nových vecí, spolu s fyzioterapeutom, manželom Danielom, servisom. Sezóna bola výnimočná a zistila som, že mám priestor na ďalšie zlepšovanie."

Anastasia Kuzminová má za sebou dvadsať rokov v biatlone. "Som v ňom od roku 1998, a to je veľká súčasť života. Táto sezóna bola najviac významná, výrazná, darovala mi toľko zážitkov, že som to vôbec netušila. Na konci sezóny som prehrala veľký glóbus, aj som rozmýšľala o konci, no nie je jednoducho náhle preskočiť zo športového života do bežného. Nemôžem povedať, že končím, čo by mohlo byť dosť šokujúce aj na organizmus. Na vrchol som stúpala krok za krokom a zo športu by sa malo takto aj odchádzať. Preto sa pokúsim skúsenosti odovzdávať aj naďalej. Emócie u mňa stále ešte úplne neodzneli. Ako mama by som chcela byť celý čas s rodinou, no ako športovkyňa by som to nedokázala. V rodnom Ťumeni som si spravila mini sústredenie, váhala som, rozmýšľala, a prišla na to, že mám chuť skúsiť to aj ďalej. Ciele nie sú až také podstatné, nemusia sa mi ani splniť, preto teraz hovorím, že budem pokračovať, no v akej forme, to si nechám na neskôr. Momentálne nie som pripravená na to, aby som povedala koniec."

Kráľovskú korunu považuje Anastasia Kuzminová za klenot, rovnako ako trblietavý prívesok na krku s piatimi olympijskými kruhmi. "Koruna je pre mňa po minulej sezóne vzácna a nečakaná. Po druhom materstve som sa dostala na vrchol a je to pre mňa veľmi výnimočné. Vážim si každý jeden deň, v ktorom žijem tento športový sen, pravda, okrem toho rodinného. No a ten prívesok je darček od mojej sestry, ručne vyrobený. Darovala mi ho v Ťumeni, predtým som olympijské kruhy nerada na sebe nosila, nikdy som nebola zástancom nejakých tetovačiek, či inej podobnej propagácie. Po tejto sezóne prišiel čas aj na to, aby som sa takýmto spôsobom odvďačila sestre a svojej rodine za podporu."

Paulína Fialková, vlaňajšia 'kráľovná', mala taktiež dôvod na úsmev. "Ja ani nechcem sezónu hodnotiť, len poviem, že sezóna bola opäť úspešnejšia ako tá predchádzajúca. Získala som množstvo skúseností, zážitkov, emócii negatívnych i pozitívnych, som opäť bohatšia o to, čo som predtým nezažila. Bola som na pódiu vo Svetovom pohári, bolo mojím snom a cieľom, škoda len, že neprišlo skôr. Na olympiáde som mala k nemu krôčik, dočkala som sa ho až v závere a je to pre mňa veľká motivácia."

Terézia Poliaková prekvapila všetkých, akým spôsobom zvládla štafetový úsek na ZOH. "Fyzicky i psychicky som v sezóne na tom nebola tak, ako by som chcela. Štafeta na olympiáde nás však veľmi potešila, a tak na nepríjemnosti môžem ľahšie zabudnúť. Musím sa jednoducho zlepšiť, hlavne strelecky a dať si hlavu do poriadku. Viem, že mám na lepšie výsledky."

Ivona Fialková patrila medzi príjemné prekvapenia sezóny. "Bola dlhá, nekonečná, pre mňa úspešná, na olympiáde a inde. Zážitky a skúsenosti určite použijem v ďalších rokoch. Splnila som si viaceré ciele, jeden z nich bola účasť v mass pretekoch. Lepšie výsledky prichádzali v závere zimy, 9. miesto v Holmenkollene bol prienik medzi elitu. Dokázala som si, že viem streliť dve nuly, bežať rovnocenne s ostatnými. Spadol mi kameň zo srdca, jeden mi padol na olympiáde po štafete a druhý po deviatom mieste."

Prezident zväzu Tomáš Fusko zažil sezónu, aká sa bude len ťažko opakovať. "V tento deň nebudem spomínať mínusy sezóny, počas slávnostného večera si pripomenieme len úspechy. Vychádzam z toho, kde žijeme, akú máme členskú základňu. Raz to vyjde jednému, inokedy druhému. Máme dobrý základ, aj v mužoch, a nechýbalo veľa, aby boli výsledky výraznejšie. Dievčat je menej, ale musíme stabilizovať štafetu, pracovať s mládežou, treba nám pripraviť záložný tím. Táto sezóna sa nedala naplánovať, len snívať. V sezóne sme robili, čo bolo v našich silách a že to takto dobre dopadlo, je síce prekvapenie, no asi sme si ho zaslúžili."