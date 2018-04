TASR

Hokej MS2018: Stehlíka potešil návrat do národného dresu

Tridsaťtriročný skúsený obranca má na konte 88 duelov a dva góly v národnom drese. Ten si však naposledy obliekol ešte v sezóne 2013/2014.

Na archívnej snímke Richard Stehlík. — Foto: TASR Martin Baumann

Piešťany 10. apríla (TASR) - Slovenský hokejista Richard Stehlík si po štyroch rokoch oblečie dres národného tímu. Do nominácie na zápasy Euro Hockey Challenge sa dostal vďaka dobrým výkonom v najvyššej francúzskej lige. Svoje premiérové pôsobenie v tejto súťaži navyše ovenčil majstrovským titulom, ktorý získal s klubom Rouen Dragons.

Tridsaťtriročný skúsený obranca má na konte 88 duelov a dva góly v národnom drese. Ten si však naposledy obliekol ešte v sezóne 2013/2014. Návrat do reprezentácie ho preto veľmi potešil a na utorňajší zraz v Piešťanoch prišiel v dobrej nálade. "Som veľmi rád, že som tu, že môžem reprezentovať a veľmi sa na to teším. Bolo to prekvapenie, zavolal mi Miro Šatan, povedal som mu, že chcem reprezentovať, vždy to bola pre mňa česť byť v národnom tíme. Som zdravý aj pripravený, uvidíme, ako to pôjde na ľade. Mal som vydarenú sezónu vo Francúzsku, takže som rozmýšľal aj nad tým, že si ju predĺžim v reprezentácii a som rád, že sa to podarilo. Chcem zabojovať o majstrovstvá sveta," povedal.

Národné mužstvo prechádza výraznejšou "omladzovacou kúrou" a preto Stehlíka čakalo po dlhšej absencii najprv zoznamovanie. "Sú tu aj chalani, s ktorými sa poznáme už dlhé roky, ale aj veľa nových tvárí. Rád sa s chlapcami zoznámim a dúfam, že vytvoríme dobrú partiu."

Do Francúzska odišiel vlani v lete a bola to pre neho celkom nová skúsenosť. Svoje pôsobenie v tamojšej lige však hodnotí veľmi pozitívne, k čomu prispel aj zisk titulu. Jeho Rouen vo finále play off triumfoval nad víťazom základnej časti Grenoblom hladko 4:0 na zápasy. Stehlíkovi sa darilo aj osobne, keď v 40 dueloch základnej časti nazbieral deväť gólov a šesť asistencií, v 13 zápasoch play off pridal gól a dve prihrávky.

"Francúzska liga ma milo prekvapila, pretože zápasy boli veľmi kvalitné. Francúzi pre to robia maximum a hokej tam ide poriadne dopredu. Hrá sa rýchly a agresívny štýl, čo sa mi veľmi páčilo," povedal Stehlík. Hra jeho tímu má fínsky rukopis. "Máme až štyroch trénerov, dvoch z Fínska a dvoch z Francúzska a navzájom sa dopĺňajú. Mali sme také fínske tréningy a všetko bolo zamerané na ich štýl," uviedol.

Tamojšiu súťaž dal na približne rovnakú úroveň ako slovenskú ligu, ak by sa v Tipsport lige predstavil Rouen, podľa Stehlíka by patril medzi štyri najlepšie tímy. "Celý hokej tam ide naozaj dopredu a myslím, že tá liga je veľmi porovnateľná aj s našou, z ktorej som tam prišiel. Zdalo sa mi, že vo Francúzsku bolo vyššie nasadenie, je tam veľa Američanov a Kanaďanov, ktorí tú súťaž pozdvihujú hore. Ak by Rouen pôsobil v slovenskej extralige, bol by podľa mňa v prvej štvorke. Je to veľmi kvalitný tím, dobre vyskladaný a s legionármi z Kanady a USA. Ale hlavne sa vytvorila dobrá partia a všetko bolo super. Fanúšikovia sú taktiež skvelí a my sme mali často vypredaný štadión," povedal.

Očarilo ho aj mesto a blízke okolie, Rouen prirovnal k metropole Česka. "Pamiatkami a históriou je to taká malá Praha. Kúsok odtiaľ je aj pláž, kde sa vylodili spojenci počas 2. svetovej vojny, okolie je krásne." Stehlíkovi sa v Rouene skončila po sezóne zmluva a zatiaľ nevie, či sa doň vráti aj v nasledujúcom ročníku.