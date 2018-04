TASR

Nagy rozmýšľa o konci kariéry, proti Nemcom na MS čaká lepší výkon

V lete Nagy buď podpíše novú zmluvu, alebo dá hokeju definitívne zbohom.

Ladislav Nagy, archívna snímka. — Foto: TASR Martin Baumann

Piešťany 10. apríla (TASR) - Slovenský hokejista Ladislav Nagy sa momentálne pripravuje s reprezentáciou na MS, ale jasno v ďalšej kariére ešte nemá. V lete buď podpíše novú zmluvu, alebo dá hokeju definitívne zbohom.

Skúsený útočník dostal pozvánku do reprezentácie aj na ďalšiu časť prípravy pred MS, v zápasoch s Nemeckom však podľa neho musia Slováci zlepšiť viacero vecí. "Vo Švédsku to z našej strany nebolo dobré. Prišli noví hráči, mladší, ale tí videli, že to je úplne iný hokej. Ale je dobré, že dostali šancu. Musíme sa však zlepšiť, pretože sme neplnili to, čo sme mali," povedal Nagy, podľa ktorého bol najväčší problém mužstva v defenzíve: "V obrannom pásme sme zbytočne lietali, Švédi sa okolo nás točili. Tam treba zachovať pokoj a pokojne si prebrať hráčov. Robili sme veľa chýb. V útoku to nebolo také zlé, ale v obrane bol chaos."

Tridsaťosemročný útočník mal v kabíne rešpekt a mladším spoluhráčom počas dvojzápasov aj dohováral. "Ja som im niečo samozrejme hovoril. Každý sa chcel ukázať, ale keď hráč veľmi chce, tak sa robia chyby. Treba sa upokojiť a hrať to, čo povie tréner a to sme nerobili," dodala doterajšia opora HC Košice.

Do Nemecka na ďalšiu časť prípravy dostali dôveru opäť brankári Godla a Hrenák, s ich výkonmi bol Nagy spokojný. "Brankári zachytali perfektne, ale všetci videli, že medzinárodný hokej je o tri kategórie vpredu. Švédi nám to tak trošku ukázali."

Nagy je pripravený absolvovať celú časť prípravy až do MS, ale nad ďalším pokračovaním kariéry ešte jasno nemá. "Ja som rád, že som tu a môžem sa pripravovať. O svojej budúcnosti som chcel hovoriť neskôr, ale po lete buď budem pokračovať, alebo končím," prezradil Nagy.